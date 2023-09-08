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Скандал с отключенным Starlink в Украине: Маск передал биографу переписку с вице-премьером Федоровым без разрешения украинского чиновника

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. Илон Маск передал своему биографу личные сообщения от украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова без запроса на разрешение. В частности, в Washington Post попал фрагмент переписки Маска и Федорова, об отключении интернет-сервиса Starlink в сентябре прошлого года, когда украинские военные пытались атаковать Черноморский флот рф в оккупированном россиянами Севастополе. Об этом пишет издание Financial Times, передает УНН.

Детали

Михаил Федоров говорит, что раскрытие информации о доступе военных к интернет-сервису Starlink “неприятно”, впрочем это вряд ли будет иметь негативные последствия для украинских военных, ведь описанному эпизоду почти год.

“Это не очень красиво. Я никогда не показывал и не рассказывал о нашей переписке публично”, — сказал Федоров в интервью Financial Times.

Федоров также отметил, что Маск сказал, что он сам выключил сервис Starlink на линии фронта на юго-востоке Украины, когда украинский министр попросил его включить связь в Крыму и до границ. “Когда включил, то написал, что снова включил”, — добавил Федоров.

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Несмотря на сентябрьскую историю с отключенным в Украине Старлинком, вице-премьер-министр Украины все равно благодарит и хвалит Илона Маска за предоставление услуги спутникового интернета: “Я думаю, что если бы он этого не сделал, это была бы катастрофа, мы бы просто не смогли сражаться так, если бы он этого не сделал”.

Напомним

Илон Маск отключил Старлинк в Украине в конце сентября прошлого года, чтобы помешать украинским военным атаковать Черноморский флот рф в оккупированном россиянами Севастополе. Об этом стало известно из отрывка биографии Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, в Washington Post.

Однако, впоследствии Маск опроверг утверждение журналистов об отключении в 2022 году в Украине доступа к его сервису Starlink у побережья Крыма. Мол, система в этом районе не была включена. Впрочем, он отклонил и запрос Украины на ее активацию из-за опасений относительно возможной атаки ВСУ против российского флота. “Если бы я согласился на их запрос, тогда SpaceX был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта”, — написал Макс в своей соцсети Х.

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