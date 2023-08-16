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Соцмережа X (Twitter) обмежувала користувачам доступ до сайтів, які критикував її власник Ілон Маск - WP

Соцмережа X (Twitter) обмежувала користувачам доступ до сайтів, які критикував її власник Ілон Маск - WP

Київ • УНН

 • 857418 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Користувачі соцмережі Х (раніше відомої як Twitter) отримували п'ятисекундну затримку при спробі завантажити окремі сайти. Мова йде про соціальну мережу Facebook, Instagram, Bluesky та низку ЗМІ.  The Washington Post пояснили, чому це важливо, передає УНН.

Деталі

Згідно з тестами, проведеними представниками The Washington Post, користувачі соціальної мережі Ілона Маска, які натискали на посилання на будь-який із цільових сайтів в інтерфейсі Х, були змушені чекати близько п'яти секунд, перш ніж побачити сторінку. При цьому, перехід на інші зовнішні ресурси відбувався без штучних затримок.

Серед сайтів, які затримувалися, були інтернет-конкуренти X - Facebook, Instagram, Bluesky і Substack, а також телеграфна служба Reuters і газета Times. Відмічається, що всі вони раніше ставали об'єктами висміювання чи нападок з боку Маска.

Цитата

"У вівторок вдень, через кілька годин після того, як ця історія була вперше опублікована, X почав скасовувати дроселювання на деяких сайтах, знизивши час затримки до нуля. Невідомо, чи всі заблоковані сайти відновили нормальну роботу", - йдеться у публікації

Ілон Маск, який сам себе називає "абсолютистом свободи слова", не відповів на прохання про коментар The Washington Post. Пресслужба соціальної мережі X також не відповіла журналістам. У статі наголошується, що подібний крок з боку Х міг змусити користувачів припинити відвідувати ресурси, які потрапили під обмеження.

"Інтернет-компанії витрачають мільйони доларів на те, щоб їхні вебсайти відкривалися якомога швидше, знаючи, що навіть незначні затримки можуть призвести до різкого падіння трафіку, оскільки користувачі втрачають терпіння і йдуть в інші місця. Дослідження мобільного трафіку, проведене Google у 2016 році, показало, що 53 відсотки користувачів залишають сайт, якщо він завантажується довше, ніж три секунди", - пише The Washington Post.

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