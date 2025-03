Ілон Маск спростував твердження про навмисне відключення Starlink

Цитата

"Від державних органів [України - ред.] надійшов екстрений запит на активацію Starlink на всьому шляху до Севастополя. Очевидно, що мета полягала в тому, щоб потопити більшу частину російського флоту, що стоїть на якорі. Якби я погодився на їхнє прохання, то SpaceX стала б явним співучасником великого військового акту та ескалації конфлікту”, — написав бізнесмен.

Також Маск закликав обидві сторони досягти мирної угоди, адже, за його словами, з боку обох країн гине багато людей.

There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol.



The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor.



If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and…

— Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2023

Нагадаємо

Минулого року Ілон Маск таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму, щоб зірвати атаку України підводними дронами на російський військово-морський флот.