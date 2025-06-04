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Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"
3 червня, 18:45 • 11083 перегляди

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Крим позначили російським: на міжнародній зустрічі виявили "некоректне зображення" території України

Київ • УНН

 • 1558 перегляди

Українська делегація в Женеві виявила некоректне зображення України без Криму на презентації. Global Protection Cluster виправила карту після втручання української сторони.

Крим позначили російським: на міжнародній зустрічі виявили "некоректне зображення" території України

Під час міжнародної зустрічі в Женеві українська делегація виявила в одній із презентацій "некоректне зображення" території України без тимчасово окупованого Криму. Про це інформує Міністерство закордонних справ (МЗС) України, передає УНН.

Деталі

Під час додаткового заходу в рамках 28-ї Міжнародної зустрічі національних директорів з питань протимінної діяльності та радників ООН у Женеві українська делегація виявила в одній із презентацій некоректне зображення території України – Автономна Республіка Крим та місто Севастополь були неправильно позначені як частина Росії.

Зазначається, що завдяки зусиллям української сторони організація Global Protection Cluster оновила карту на своєму вебсайті та запевнила, що вживатиме всіх необхідних заходів, аби подібні ситуації не повторювалися.

"Кордони суверенної та незалежної України – непорушні. Дякуємо партнерам за швидку та рішучу реакцію. Продовжуємо працювати над тим, щоби Україна завжди була зображена на мапах світу правильно", - йдеться у дописі.

Нагадаємо

росія з метою закріплення контролю над тимчасово окупованими територіями України та створення юридичного підґрунтя для експропріації українського майна, запустила ініціативу з картографування. 

росіяни у Криму посилили охорону військових аеродромів після атак українських БПЛА - партизани03.06.25, 13:23 • 2830 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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