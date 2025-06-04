Крым обозначили российским: на международной встрече обнаружили "некорректное изображение" территории Украины
Киев • УНН
Украинская делегация в Женеве обнаружила некорректное изображение Украины без Крыма на презентации. Global Protection Cluster исправила карту после вмешательства украинской стороны.
Во время международной встречи в Женеве украинская делегация обнаружила в одной из презентаций "некорректное изображение" территории Украины без временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает Министерство иностранных дел (МИД) Украины, передает УНН.
Детали
Во время дополнительного мероприятия в рамках 28-й Международной встречи национальных директоров по вопросам противоминной деятельности и советников ООН в Женеве украинская делегация обнаружила в одной из презентаций некорректное изображение территории Украины – Автономная Республика Крым и город Севастополь были неправильно обозначены как часть России.
Отмечается, что благодаря усилиям украинской стороны организация Global Protection Cluster обновила карту на своем веб-сайте и заверила, что будет принимать все необходимые меры, чтобы подобные ситуации не повторялись.
"Границы суверенной и независимой Украины – нерушимы. Спасибо партнерам за быструю и решительную реакцию. Продолжаем работать над тем, чтобы Украина всегда была изображена на картах мира правильно", - говорится в заметке.
Напомним
россия с целью закрепления контроля над временно оккупированными территориями Украины и создания юридической основы для экспроприации украинского имущества, запустила инициативу по картографированию.
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