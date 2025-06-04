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Стоматологиня розвінчала міфи про карієс та назвала дієві методи профілактики

Київ • УНН

 • 5106 перегляди

4 червня відзначається Всесвітній день боротьби з карієсом. Стоматологиня Юлія Чекалова розповіла про причини виникнення карієсу, міфи про нього та ефективні методи профілактики.

Стоматологиня розвінчала міфи про карієс та назвала дієві методи профілактики

Сьогодні, 4 червня, у Всесвітній день боротьби із карієсом стоматологиня Юлія Чекалова розповіла УНН про основні міфи та причини виникнення карієсу.

Зубний карієс - це патологічний процес руйнування зубів, який характеризується стійким руйнуванням емалі та дентину, в результаті якого утворюється порожнина в зубі.

Основні міфи про карієс та причини його виникнення

Чекалова зауважує, що карієс не виникає від солодкого, як думає багато людей.

"Основні причини - це прикус. І якщо він має травматичне положення зубів, то зʼявляються тріщини, в які потрапляють мікрозалишки їжі, які важко вичистити. Саме тому в деяких джерелах можна прочитати, що класно полоскати порожнину рота звичайною водою після прийому їжі", - розповіла Чекалова.

Також за її словами, причиною появи карієсу може бути генетична спадковість, погана гігієна та багато вуглеводних "липких" продуктів.

Стоматологиня зазначила, що карієс відрізняється глибиною (поверхневий, середній та глибокий), або локалізацією (коронковий, кореневий).

"Цікавий факт: існує "цілувальний" карієс - коли зуб своєю контактуючою поверхневістю передає карієс іншому зубу", - розповіла Чекалова.

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Яка існує профілактика карієсу

Чекалова зазначила, що найкраща профілактика карієсу - це вживання твердої їжі: яблука, тверда груша, морква, якісна чистка зубів вдома не тільки за допомогою щітки та використання дентальних гаджетів (флос, йоршик, ірігатор).

Регулярний огляд у стоматолога та професійна гігієна. Також є класна профілактична процедура - герметизація фісур, ще до появи карієсу, всі глибокі щілини закриваються спеціальним матеріалом, таким чином всі провокатори карієсу не дістануть потенційні каріозні місця

- розповіла стоматологиня.

Як лікувати карієс

За словами Чекалової, лікування карієсу стандартне на візиті у лікаря-стоматолога, завжди закінчується встановленням пломби або керамічної накладки.

"Якщо не лікувати карієс, є ймовірність виникнення пульпіту (запалення нерва зуба) або гірше - періодонтиту (запалення кісткової тканини біля зуба). Всі ці ускладнення роблять лікування зубів довшим і дорожчім", - сказала Чекалова.

Також вона наголосила, що наявність каріозних порожнин впливає на бактеріальну флору шлунка.

"Вважаю необхідним завжди давати чесну інформацію пацієнтам. Карієсу не буває лише у тих людей, які отримали, це здоровʼя генетично. У 99% людей буде карієс, але його можна затримати або зменшити кількість уражених зубів. За рахунок нормалізації прикусу, якості чищення зубів вдома, якості їжі", - зазначила Чекалова.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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