Стоматолог развеяла мифы о кариесе и назвала действенные методы профилактики

Сегодня, 4 июня, во Всемирный день борьбы с кариесом стоматолог Юлия Чекалова рассказала УНН об основных мифах и причинах возникновения кариеса.

Зубной кариес - это патологический процесс разрушения зубов, который характеризуется устойчивым разрушением эмали и дентина, в результате которого образуется полость в зубе.

Основные мифы о кариесе и причины его возникновения

Чекалова отмечает, что кариес не возникает от сладкого, как думают многие люди.

"Основные причины - это прикус. И если он имеет травматическое положение зубов, то появляются трещины, в которые попадают микроостатки пищи, которые трудно вычистить. Именно поэтому в некоторых источниках можно прочитать, что классно полоскать полость рта обычной водой после приема пищи", - рассказала Чекалова.

Также, по ее словам, причиной появления кариеса может быть генетическая наследственность, плохая гигиена и много углеводных "липких" продуктов.

Стоматолог отметила, что кариес отличается глубиной (поверхностный, средний и глубокий) или локализацией (коронковый, корневой).

"Интересный факт: существует "целовальный" кариес - когда зуб своей контактирующей поверхностью передает кариес другому зубу", - рассказала Чекалова.

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Какая существует профилактика кариеса

Чекалова отметила, что лучшая профилактика кариеса - это употребление твердой пищи: яблоки, твердая груша, морковь, качественная чистка зубов дома не только с помощью щетки и использование дентальных гаджетов (флос, ершик, ирригатор).

Регулярный осмотр у стоматолога и профессиональная гигиена. Также есть классная профилактическая процедура - герметизация фиссур, еще до появления кариеса, все глубокие щели закрываются специальным материалом, таким образом все провокаторы кариеса не достанут потенциальные кариозные места - рассказала стоматолог.

Как лечить кариес

По словам Чекаловой, лечение кариеса стандартное на визите у врача-стоматолога, всегда заканчивается установлением пломбы или керамической накладки.

"Если не лечить кариес, есть вероятность возникновения пульпита (воспаление нерва зуба) или хуже - периодонтита (воспаление костной ткани возле зуба). Все эти осложнения делают лечение зубов более долгим и дорогим", - сказала Чекалова.

Также она подчеркнула, что наличие кариозных полостей влияет на бактериальную флору желудка.

"Считаю необходимым всегда давать честную информацию пациентам. Кариеса не бывает только у тех людей, которые получили это здоровье генетически. У 99% людей будет кариес, но его можно задержать или уменьшить количество пораженных зубов. За счет нормализации прикуса, качества чистки зубов дома, качества еды", - отметила Чекалова.

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