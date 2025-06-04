Стоматолог развеяла мифы о кариесе и назвала действенные методы профилактики
Киев • УНН
4 июня отмечается Всемирный день борьбы с кариесом. Стоматолог Юлия Чекалова рассказала о причинах возникновения кариеса, мифах о нем и эффективных методах профилактики.
Сегодня, 4 июня, во Всемирный день борьбы с кариесом стоматолог Юлия Чекалова рассказала УНН об основных мифах и причинах возникновения кариеса.
Зубной кариес - это патологический процесс разрушения зубов, который характеризуется устойчивым разрушением эмали и дентина, в результате которого образуется полость в зубе.
Основные мифы о кариесе и причины его возникновения
Чекалова отмечает, что кариес не возникает от сладкого, как думают многие люди.
"Основные причины - это прикус. И если он имеет травматическое положение зубов, то появляются трещины, в которые попадают микроостатки пищи, которые трудно вычистить. Именно поэтому в некоторых источниках можно прочитать, что классно полоскать полость рта обычной водой после приема пищи", - рассказала Чекалова.
Также, по ее словам, причиной появления кариеса может быть генетическая наследственность, плохая гигиена и много углеводных "липких" продуктов.
Стоматолог отметила, что кариес отличается глубиной (поверхностный, средний и глубокий) или локализацией (коронковый, корневой).
"Интересный факт: существует "целовальный" кариес - когда зуб своей контактирующей поверхностью передает кариес другому зубу", - рассказала Чекалова.
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Какая существует профилактика кариеса
Чекалова отметила, что лучшая профилактика кариеса - это употребление твердой пищи: яблоки, твердая груша, морковь, качественная чистка зубов дома не только с помощью щетки и использование дентальных гаджетов (флос, ершик, ирригатор).
Регулярный осмотр у стоматолога и профессиональная гигиена. Также есть классная профилактическая процедура - герметизация фиссур, еще до появления кариеса, все глубокие щели закрываются специальным материалом, таким образом все провокаторы кариеса не достанут потенциальные кариозные места
Как лечить кариес
По словам Чекаловой, лечение кариеса стандартное на визите у врача-стоматолога, всегда заканчивается установлением пломбы или керамической накладки.
"Если не лечить кариес, есть вероятность возникновения пульпита (воспаление нерва зуба) или хуже - периодонтита (воспаление костной ткани возле зуба). Все эти осложнения делают лечение зубов более долгим и дорогим", - сказала Чекалова.
Также она подчеркнула, что наличие кариозных полостей влияет на бактериальную флору желудка.
"Считаю необходимым всегда давать честную информацию пациентам. Кариеса не бывает только у тех людей, которые получили это здоровье генетически. У 99% людей будет кариес, но его можно задержать или уменьшить количество пораженных зубов. За счет нормализации прикуса, качества чистки зубов дома, качества еды", - отметила Чекалова.
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