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Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"
18:45 • 7168 перегляди

Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"

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200-річний презерватив, прикрашений еротичним мистецтвом, виставлений у Рейксмузеумі в Амстердамі

Київ • УНН

 • 1308 перегляди

В музеї Нідерландів виставили майже 200-річний презерватив, який прикрашений еротичним живописом. Він був виготовлений з апендикса вівці, ймовірно, як сувенір з будинку розпусти.

200-річний презерватив, прикрашений еротичним мистецтвом, виставлений у Рейксмузеумі в Амстердамі

У Національному музеї Нідерландів (Рейксмузеум) виставлено новий експонат, який поєднує мистецтво із сумнозвісним кварталом Червоних ліхтарів Амстердама: майже 200-річний презерватив, прикрашений еротичним живописом. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press (AP).

Деталі

Зазначається, що експонат є частиною виставки під назвою "Безпечний секс?" про секс-індустрію XIX століття, що відкрилася у вівторок, 03 червня.

У заяві Рейксмузеуму викладено короткий опис: "Ігровий профілактичний засіб, імовірно виготовлений близько 1830 з апендикса вівці, "відображає як ігровий, так і серйозний бік сексуального здоров'я".

Презерватив, ймовірно, був сувеніром з будинку розпусти. Він прикрашений еротичним зображенням черниці та трьох священнослужителів.

Вздовж піхов французькою мовою написана фраза "Це мій вибір". За даними музею, це посилання на картину П'єра-Огюста Ренуара "Суд Паріса", на якій троянський принц Паріс оцінює конкурс краси між трьома богинями

- йдеться у дописі Associated Press.

За даними АР, презерватив буде виставлено до кінця листопада.

Франція зробить презервативи безкоштовними в аптеках для осіб віком 18-25 років08.12.22, 19:29 • 864179 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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