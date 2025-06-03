200-річний презерватив, прикрашений еротичним мистецтвом, виставлений у Рейксмузеумі в Амстердамі

У Національному музеї Нідерландів (Рейксмузеум) виставлено новий експонат, який поєднує мистецтво із сумнозвісним кварталом Червоних ліхтарів Амстердама: майже 200-річний презерватив, прикрашений еротичним живописом. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press (AP).

Зазначається, що експонат є частиною виставки під назвою "Безпечний секс?" про секс-індустрію XIX століття, що відкрилася у вівторок, 03 червня.

У заяві Рейксмузеуму викладено короткий опис: "Ігровий профілактичний засіб, імовірно виготовлений близько 1830 з апендикса вівці, "відображає як ігровий, так і серйозний бік сексуального здоров'я".

Презерватив, ймовірно, був сувеніром з будинку розпусти. Він прикрашений еротичним зображенням черниці та трьох священнослужителів.

Вздовж піхов французькою мовою написана фраза "Це мій вибір". За даними музею, це посилання на картину П'єра-Огюста Ренуара "Суд Паріса", на якій троянський принц Паріс оцінює конкурс краси між трьома богинями