200-річний презерватив, прикрашений еротичним мистецтвом, виставлений у Рейксмузеумі в Амстердамі
Київ • УНН
В музеї Нідерландів виставили майже 200-річний презерватив, який прикрашений еротичним живописом. Він був виготовлений з апендикса вівці, ймовірно, як сувенір з будинку розпусти.
У Національному музеї Нідерландів (Рейксмузеум) виставлено новий експонат, який поєднує мистецтво із сумнозвісним кварталом Червоних ліхтарів Амстердама: майже 200-річний презерватив, прикрашений еротичним живописом. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press (AP).
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Зазначається, що експонат є частиною виставки під назвою "Безпечний секс?" про секс-індустрію XIX століття, що відкрилася у вівторок, 03 червня.
У заяві Рейксмузеуму викладено короткий опис: "Ігровий профілактичний засіб, імовірно виготовлений близько 1830 з апендикса вівці, "відображає як ігровий, так і серйозний бік сексуального здоров'я".
Презерватив, ймовірно, був сувеніром з будинку розпусти. Він прикрашений еротичним зображенням черниці та трьох священнослужителів.
Вздовж піхов французькою мовою написана фраза "Це мій вибір". За даними музею, це посилання на картину П'єра-Огюста Ренуара "Суд Паріса", на якій троянський принц Паріс оцінює конкурс краси між трьома богинями
За даними АР, презерватив буде виставлено до кінця листопада.
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