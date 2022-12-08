Франція зробить презервативи безкоштовними в аптеках для осіб віком 18-25 років

Деталі

Цей крок було зроблено після того, як цього року уряд почав пропонувати безкоштовні протизаплідні засоби для всіх жінок до 25 років, розширивши схему, орієнтовану на осіб молодше 18 років, щоб гарантувати, що молоді жінки не перестануть приймати протизаплідні засоби, тому що вони не можуть собі це дозволити.

Вартість презервативів вже відшкодовується національною системою охорони здоров'я, якщо вони прописані лікарем або акушеркою, що є заходом, спрямованим на боротьбу з поширенням СНІДу та інших захворювань, що передаються статевим шляхом.

Що стосується сексуальної освіти в цілому, «ми не дуже добре розуміємося на цьому питанні. Реальність дуже відрізняється від теорії. Це область, де нам потрібно набагато краще навчати наших вчителів», — сказав Макрон.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Кіпрі виявлено новий рекомбінантний штам ВІЛ