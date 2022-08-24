На Кіпрі виявлено новий рекомбінантний штам ВІЛ

Деталі

Геном нового рекомбінантного штаму є мозаїкою з чотирьох штамів ВІЛ-1: CRF02_AG, G, J та U. Результати цього відкриття були опубліковані 18 серпня 2022 року у престижному міжнародному медичному журналі Virulence.

Що знайшли на Кіпрі?

Молекулярні дослідження, проведені в Університеті Кіпру призвели до відкриття нового рекомбінантного штаму ВІЛ-1, що складається з чотирьох різних штамів: CRF02_AG, G, J та U, що не належить до жодного встановленого раніше підтипу. Цей новий рекомбінантний штам ВІЛ-1 класифікувався як нова циркулююча рекомбінантна форма (CRF) ВІЛ-1 і названий CRF91_cpx у базі даних ВІЛ Національної лабораторії Лос-Аламоса.

CRF91_cpx був виявлений у 14 осіб з ВІЛ-1, які проживають на Кіпрі. В даний час епідеміологічний аналіз показує, що штам CRF91_cpx циркулює в основному серед кіпрських чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками, інфікованих на Кіпрі. Дані свідчать про передачу цього нового рекомбінантного штаму на Кіпрі з невідомими в даний час клінічними проявами.

Що таке ВІЛ-1?

ВІЛ-1 – це ретровірус, який атакує імунну систему організму, що призводить до СНІДу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, з початку епідемії приблизно 79,3 млн людей заразилися ВІЛ-1 і майже 36,3 млн людей померли від хвороб, пов'язаних зі СНІДом. За останні двадцять років було розроблено комбіновану антиретровірусну лікарську терапію для цілеспрямованого впливу на ВІЛ. Однак швидка генетична мінливість ВІЛ є найсерйознішою проблемою для ефективного лікування інфекції та розробки захисної вакцини проти передачі вірусу.