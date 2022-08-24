На Кипре обнаружен новый рекомбинантный штамм ВИЧ

Детали

Геном нового рекомбинантного штамма является мозаикой из четырех штаммов ВИЧ-1: CRF02_AG, G, J и U. Результаты этого открытия были опубликованы 18 августа 2022 года в престижном международном медицинском журнале Virulence.

Что нашли на Кипре?

Молекулярные исследования, проведенные в Университете Кипра, привели к открытию нового рекомбинантного штамма ВИЧ-1, состоящего из четырех различных штаммов: CRF02_AG, G, J и U, не принадлежащего ни к какому установленному ранее подтипу. Этот новый рекомбинантный штамм ВИЧ-1 классифицирован как новая циркулирующая рекомбинантная форма (CRF) ВИЧ-1 и назван CRF91_cpx в базе данных ВИЧ Национальной лаборатории Лос-Аламоса.

CRF91_cpx был обнаружен у 14 человек с ВИЧ-1, проживающих на Кипре. В настоящее время эпидемиологический анализ показывает, что штамм CRF91_cpx циркулирует в основном среди кипрских мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, инфицированными на Кипре. Данные свидетельствуют о передаче нового рекомбинантного штамма на Кипре с неизвестными в настоящее время клиническими проявлениями.

Что такое ВИЧ-1?

ВИЧ-1– это ретровирус, который атакует иммунную систему организма, приводящую к СПИДу. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала эпидемии примерно 79,3 млн человек заразились ВИЧ-1 и почти 36,3 млн человек скончались от болезней, связанных со СПИДом. За последние двадцать лет была разработана комбинированная антиретровирусная лекарственная терапия для целенаправленного воздействия на ВИЧ. Однако быстрая генетическая изменчивость ВИЧ является серьезной проблемой для эффективного лечения инфекции и разработки защитной вакцины против передачи вируса.