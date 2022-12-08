Франция сделает презервативы бесплатными в аптеках для лиц 18-25 лет

Детали

Этот шаг был сделан после того, как в этом году правительство начало предлагать бесплатные противозачаточные средства для всех женщин до 25 лет, расширив схему, ориентированную на лиц моложе 18 лет, чтобы гарантировать, что молодые женщины не перестанут принимать противозачаточные средства, потому что они не могут себе это позволить.

Стоимость презервативов уже возмещается национальной системой здравоохранения, если они прописаны врачом или акушеркой, являющейся мерой, направленной на борьбу с распространением СПИДа и других заболеваний, передающихся половым путем.

Что касается сексуального образования в целом, «мы не очень хорошо разбираемся в этом вопросе. Реальность сильно отличается от теории. Это область, где нам нужно гораздо лучше учить наших учителей», — сказал Макрон.

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