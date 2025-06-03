200-летний презерватив, украшенный эротическим искусством, выставлен в Рейксмузеуме в Амстердаме
Киев • УНН
В музее Нидерландов выставили почти 200-летний презерватив, который украшен эротической живописью. Он был изготовлен из аппендикса овцы, вероятно, как сувенир из дома разврата.
В Национальном музее Нидерландов (Рейксмузеум) выставлен новый экспонат, который сочетает искусство с печально известным кварталом Красных фонарей Амстердама: почти 200-летний презерватив, украшенный эротической живописью. Об этом информирует УНН со ссылкой на Associated Press (AP).
Детали
Отмечается, что экспонат является частью выставки под названием "Безопасный секс?" о секс-индустрии XIX века, которая открылась во вторник, 03 июня.
В заявлении Рейксмузеума изложено краткое описание: "Игровое профилактическое средство, предположительно изготовленное около 1830 из аппендикса овцы, "отражает как игровую, так и серьезную сторону сексуального здоровья".
Презерватив, вероятно, был сувениром из дома разврата. Он украшен эротическим изображением монахини и трех священнослужителей.
Вдоль влагалищ на французском языке написана фраза "Это мой выбор". По данным музея, это ссылка на картину Пьера-Огюста Ренуара "Суд Париса", на которой троянский принц Парис оценивает конкурс красоты между тремя богинями
По данным АР, презерватив будет выставлен до конца ноября.
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