200-летний презерватив, украшенный эротическим искусством, выставлен в Рейксмузеуме в Амстердаме

В Национальном музее Нидерландов (Рейксмузеум) выставлен новый экспонат, который сочетает искусство с печально известным кварталом Красных фонарей Амстердама: почти 200-летний презерватив, украшенный эротической живописью. Об этом информирует УНН со ссылкой на Associated Press (AP).

Отмечается, что экспонат является частью выставки под названием "Безопасный секс?" о секс-индустрии XIX века, которая открылась во вторник, 03 июня.

В заявлении Рейксмузеума изложено краткое описание: "Игровое профилактическое средство, предположительно изготовленное около 1830 из аппендикса овцы, "отражает как игровую, так и серьезную сторону сексуального здоровья".

Презерватив, вероятно, был сувениром из дома разврата. Он украшен эротическим изображением монахини и трех священнослужителей.

Вдоль влагалищ на французском языке написана фраза "Это мой выбор". По данным музея, это ссылка на картину Пьера-Огюста Ренуара "Суд Париса", на которой троянский принц Парис оценивает конкурс красоты между тремя богинями