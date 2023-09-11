В Госдепе прокомментировали отключение Starlink вблизи Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Starlink Илона Маска является жизненно важным инструментом для Украины, эта технология должна остаться доступной для украинцев. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен после сообщений о том, что Илон Маск в прошлом году отключил систему у побережья Крыма, чтобы предотвратить нападение украинских беспилотников на российские военные корабли. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.
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«Мы надеемся и ожидаем, что эта технология останется полностью доступной для украинцев», — сказал Блинкен в воскресенье в программе CNN.
Блинкен отказался комментировать сообщение, подтвержденное Маском, о том, что основатель SpaceX отказал украинскому запросу активировать систему в аннексированном Москвой крымском порту Севастополь в прошлом году, чтобы помочь атаковать российские военные суда.
Отвечая на вопрос, должен ли Маск понести ответственность, Блинкен сказал: «Я не могу говорить о конкретном эпизоде».
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«Вот что я могу вам сказать: Starlink был жизненно важным инструментом для украинцев, чтобы украинцы могли общаться друг с другом, и особенно для военных, чтобы общаться в их усилиях защитить всю территорию Украины», – сказал он.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в прошлом году Илон Маск тайно отключил работу Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины подводными дронами на российский военно-морской флот.
Илон Маск опроверг утверждение телекомпании CNN об отключении в 2022 году Украине доступа к его сервису Starlink у побережья Крыма. Но он уточнил, что система в этом районе не была включена и он отклонил запрос Украины на ее активацию из-за опасений относительно возможной атаки ВСУ против российского флота.
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Илон Маск передал своему биографу личные сообщения от украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова без запроса на разрешение. В частности, в Washington Post попал фрагмент переписки Маска и Федорова, об отключении интернет-сервиса Starlink в сентябре прошлого года, когда украинские военные пытались атаковать Черноморский флот РФ в оккупированном россиянами Севастополе.