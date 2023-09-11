В Госдепе прокомментировали отключение Starlink вблизи Крыма

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Starlink Илона Маска является жизненно важным инструментом для Украины, эта технология должна остаться доступной для украинцев. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен после сообщений о том, что Илон Маск в прошлом году отключил систему у побережья Крыма, чтобы предотвратить нападение украинских беспилотников на российские военные корабли. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

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«Мы надеемся и ожидаем, что эта технология останется полностью доступной для украинцев», — сказал Блинкен в воскресенье в программе CNN.

Блинкен отказался комментировать сообщение, подтвержденное Маском, о том, что основатель SpaceX отказал украинскому запросу активировать систему в аннексированном Москвой крымском порту Севастополь в прошлом году, чтобы помочь атаковать российские военные суда.

Отвечая на вопрос, должен ли Маск понести ответственность, Блинкен сказал: «Я не могу говорить о конкретном эпизоде».

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«Вот что я могу вам сказать: Starlink был жизненно важным инструментом для украинцев, чтобы украинцы могли общаться друг с другом, и особенно для военных, чтобы общаться в их усилиях защитить всю территорию Украины», – сказал он.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в прошлом году Илон Маск тайно отключил работу Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины подводными дронами на российский военно-морской флот.

Илон Маск опроверг утверждение телекомпании CNN об отключении в 2022 году Украине доступа к его сервису Starlink у побережья Крыма. Но он уточнил, что система в этом районе не была включена и он отклонил запрос Украины на ее активацию из-за опасений относительно возможной атаки ВСУ против российского флота.

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Илон Маск передал своему биографу личные сообщения от украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова без запроса на разрешение. В частности, в Washington Post попал фрагмент переписки Маска и Федорова, об отключении интернет-сервиса Starlink в сентябре прошлого года, когда украинские военные пытались атаковать Черноморский флот РФ в оккупированном россиянами Севастополе.

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