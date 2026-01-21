$43.180.08
14:30
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
12:43
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
10:55
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
У Чернігові розслідують можливе перевищення повноважень поліцією під час затримання ветерана

Київ • УНН

 • 144 перегляди

У Чернігові розслідують можливе перевищення повноважень поліцією під час затримання ветерана війни, який отримав численні травми. ДБР проводить досудове розслідування під керівництвом обласної прокуратури.

У Чернігові розслідують можливе перевищення повноважень поліцією під час затримання ветерана

У Чернігові відкрито кримінальне провадження через можливе перевищення повноважень поліцією під час затримання ветерана війни. Чоловік отримав численні травми, включно зі струсом мозку та забоями, після застосування фізичного впливу правоохоронцями. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За фактом можливого перевищення службових повноважень працівниками поліції під час затримання ветерана війни у місті Чернігові зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст. 365 ККУ

- йдеться у повідомленні.

Зʼясовано, що 10 січня 2026 року близько 21:40 на одній із вулиць Чернігова працівники Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції зупинили чоловіка за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування із правоохоронцями до нього було застосовано заходи фізичного впливу, після чого чоловіка доставили до районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області.

Із приміщення підрозділу поліції потерпілого було госпіталізовано бригадою екстреної медичної допомоги. У медичному закладі у нього діагностували, зокрема, струс головного мозку, садна та забої обличчя, вивих плеча, підшкірну гематому, а також інші посттравматичні ускладнення.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури досудове розслідування здійснюється ДБР.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою всебічного, повного й неупередженого встановлення всіх обставин події та надання належної правової оцінки діям правоохоронців.

Намагався вбити ножем українського військового: у Запоріжжі затримали агента спецслужб рф21.01.26, 10:32 • 2916 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Війна в Україні
Сутички
Національна поліція України
Чернігів