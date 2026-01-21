У Чернігові розслідують можливе перевищення повноважень поліцією під час затримання ветерана

У Чернігові відкрито кримінальне провадження через можливе перевищення повноважень поліцією під час затримання ветерана війни. Чоловік отримав численні травми, включно зі струсом мозку та забоями, після застосування фізичного впливу правоохоронцями. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За фактом можливого перевищення службових повноважень працівниками поліції під час затримання ветерана війни у місті Чернігові зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст. 365 ККУ - йдеться у повідомленні.

Зʼясовано, що 10 січня 2026 року близько 21:40 на одній із вулиць Чернігова працівники Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції зупинили чоловіка за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування із правоохоронцями до нього було застосовано заходи фізичного впливу, після чого чоловіка доставили до районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області.

Із приміщення підрозділу поліції потерпілого було госпіталізовано бригадою екстреної медичної допомоги. У медичному закладі у нього діагностували, зокрема, струс головного мозку, садна та забої обличчя, вивих плеча, підшкірну гематому, а також інші посттравматичні ускладнення.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури досудове розслідування здійснюється ДБР.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою всебічного, повного й неупередженого встановлення всіх обставин події та надання належної правової оцінки діям правоохоронців.

