В Чернигове расследуют возможное превышение полномочий полицией во время задержания ветерана

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15:14 • 2126 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
14:44 • 4194 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
14:30 • 6402 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
12:43 • 17018 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
10:55 • 23952 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 17804 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 19861 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 37894 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 57009 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 48997 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 24512 просмотра
Жена вице-президента США Джей Ди Вэнса ожидает четвертого ребенка21 января, 07:22 • 8362 просмотра
Республиканцы начинают сопротивляться стремлению Трампа относительно Гренландии - FT21 января, 08:33 • 21590 просмотра
В четырех областях обесточивание после новых атак рф, идет работа, чтобы дать больше электричества для населения - Минэнерго21 января, 09:24 • 4376 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 17554 просмотра
публикации
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой14:44 • 4206 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
12:43 • 17021 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 17696 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
10:55 • 23953 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 46227 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Михаил Федоров
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Государственная граница Украины
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo15:49 • 88 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 17692 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 24602 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 23070 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 29000 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Financial Times
Дипломатка

В Чернигове расследуют возможное превышение полномочий полицией во время задержания ветерана

Киев • УНН

 • 1370 просмотра

В Чернигове расследуют возможное превышение полномочий полицией во время задержания ветерана войны, который получил многочисленные травмы. ГБР проводит досудебное расследование под руководством областной прокуратуры.

В Чернигове расследуют возможное превышение полномочий полицией во время задержания ветерана

В Чернигове открыто уголовное производство из-за возможного превышения полномочий полицией во время задержания ветерана войны. Мужчина получил многочисленные травмы, включая сотрясение мозга и ушибы, после применения физического воздействия правоохранителями. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По факту возможного превышения служебных полномочий сотрудниками полиции во время задержания ветерана войны в городе Чернигове зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст. 365 УКУ

- говорится в сообщении.

Установлено, что 10 января 2026 года около 21:40 на одной из улиц Чернигова сотрудники Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции остановили мужчину за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с правоохранителями к нему были применены меры физического воздействия, после чего мужчину доставили в районное управление полиции ГУНП в Черниговской области.

Из помещения подразделения полиции пострадавший был госпитализирован бригадой экстренной медицинской помощи. В медицинском учреждении у него диагностировали, в частности, сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы лица, вывих плеча, подкожную гематому, а также другие посттравматические осложнения.

Под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры досудебное расследование осуществляется ГБР.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) и процессуальные действия с целью всестороннего, полного и беспристрастного установления всех обстоятельств происшествия и предоставления надлежащей правовой оценки действиям правоохранителей.

Пытался убить ножом украинского военного: в Запорожье задержали агента спецслужб рф21.01.26, 10:32 • 2986 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Война в Украине
Столкновения
Национальная полиция Украины
Чернигов