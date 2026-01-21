В Чернигове расследуют возможное превышение полномочий полицией во время задержания ветерана

В Чернигове открыто уголовное производство из-за возможного превышения полномочий полицией во время задержания ветерана войны. Мужчина получил многочисленные травмы, включая сотрясение мозга и ушибы, после применения физического воздействия правоохранителями. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По факту возможного превышения служебных полномочий сотрудниками полиции во время задержания ветерана войны в городе Чернигове зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст. 365 УКУ - говорится в сообщении.

Установлено, что 10 января 2026 года около 21:40 на одной из улиц Чернигова сотрудники Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции остановили мужчину за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с правоохранителями к нему были применены меры физического воздействия, после чего мужчину доставили в районное управление полиции ГУНП в Черниговской области.

Из помещения подразделения полиции пострадавший был госпитализирован бригадой экстренной медицинской помощи. В медицинском учреждении у него диагностировали, в частности, сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы лица, вывих плеча, подкожную гематому, а также другие посттравматические осложнения.

Под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры досудебное расследование осуществляется ГБР.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) и процессуальные действия с целью всестороннего, полного и беспристрастного установления всех обстоятельств происшествия и предоставления надлежащей правовой оценки действиям правоохранителей.

Пытался убить ножом украинского военного: в Запорожье задержали агента спецслужб рф