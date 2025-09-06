У Чернігові росіяни скинули з дрона пропагандистські листівки у вигляді 100-гривневих купюр

$41.350.00
48.130.00
ukenru
06:10 • 11331 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 20572 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 32125 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 39792 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 29740 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 39089 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 43380 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 36673 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 69272 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 46871 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
49%
756мм
Популярнi новини
Польща закликає громадян залишити білорусь: названо причину6 вересня, 00:26 • 11061 перегляди
Свириденко подякувала Фіцо за "непохитну підтримку євроінтеграційних прагнень України"Photo6 вересня, 00:59 • 4082 перегляди
Масові арешти на заводі Hyundai в США: 475 осіб затриманоVideo6 вересня, 01:30 • 13848 перегляди
"Німеччина твердо стоїть на вашому боці": посол ФРН в Україні Мартін Єґер залишив посаду6 вересня, 02:34 • 5420 перегляди
Зеленський запросив путіна до Києва04:40 • 6762 перегляди
Публікації
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto06:10 • 11327 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 39791 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 28206 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 51624 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 69272 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Віктор Ляшко
Александар Вучич
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Білий дім
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 35964 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 87115 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 34757 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 39264 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 40487 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The Times
Financial Times
Фейкові новини
E-6 Mercury

У Чернігові росіяни скинули з дрона пропагандистські листівки у вигляді 100-гривневих купюр

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У Чернігові виявили пропагандистські листівки у вигляді 100-гривневих купюр, скинуті з дрона. Вони закликають до співпраці з окупантами та наведення вогню на ЗСУ.

У Чернігові росіяни скинули з дрона пропагандистські листівки у вигляді 100-гривневих купюр

У одному з мікрорайонів Чернігова виявлені листівки у вигляді 100-гривневих купюр із закликами ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ, за що отримувати справжні гроші, які росіяни скинули з дрона. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Чернігівській області, передає УНН.

Зранку, 6 вересня, до поліції надійшло повідомлення, що в одному з мікрорайонів Чернігова виявлені листівки у вигляді 100-гривневих купюр із закликами ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ, за що отримувати справжні гроші. Листівки росіяни скинули з безпілотника. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції

- йдеться в повідомленні.

Відомості про подію зареєстровані, вирішується питання щодо правової кваліфікації. В поліції попередили про кримінальну відповідальність за співпрацю з ворогом та закликали знищувати російські листівки.

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації прогнозує активізацію російських пропагандистських кампаній у перші два тижні вересня. Основна мета — дискредитація гарантій безпеки для України, переговорного процесу та міжнародної підтримки Києва.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в Україні
Фейкові новини
Національна поліція України
Збройні сили України
Україна
Чернігів
Київ