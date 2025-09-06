У Чернігові росіяни скинули з дрона пропагандистські листівки у вигляді 100-гривневих купюр
Київ • УНН
У Чернігові виявили пропагандистські листівки у вигляді 100-гривневих купюр, скинуті з дрона. Вони закликають до співпраці з окупантами та наведення вогню на ЗСУ.
У одному з мікрорайонів Чернігова виявлені листівки у вигляді 100-гривневих купюр із закликами ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ, за що отримувати справжні гроші, які росіяни скинули з дрона. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Чернігівській області, передає УНН.
Зранку, 6 вересня, до поліції надійшло повідомлення, що в одному з мікрорайонів Чернігова виявлені листівки у вигляді 100-гривневих купюр із закликами ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ, за що отримувати справжні гроші. Листівки росіяни скинули з безпілотника. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції
Відомості про подію зареєстровані, вирішується питання щодо правової кваліфікації. В поліції попередили про кримінальну відповідальність за співпрацю з ворогом та закликали знищувати російські листівки.
Нагадаємо
Центр протидії дезінформації прогнозує активізацію російських пропагандистських кампаній у перші два тижні вересня. Основна мета — дискредитація гарантій безпеки для України, переговорного процесу та міжнародної підтримки Києва.