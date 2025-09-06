$41.350.00
В Чернигове россияне сбросили с дрона пропагандистские листовки в виде 100-гривневых купюр

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В Чернигове обнаружили пропагандистские листовки в виде 100-гривневых купюр, сброшенные с дрона. Они призывают к сотрудничеству с оккупантами и наведению огня на ВСУ.

В Чернигове россияне сбросили с дрона пропагандистские листовки в виде 100-гривневых купюр

В одном из микрорайонов Чернигова обнаружены листовки в виде 100-гривневых купюр с призывами делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ, за что получать настоящие деньги, которые россияне сбросили с дрона. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Черниговской области, передает УНН.

Утром, 6 сентября, в полицию поступило сообщение, что в одном из микрорайонов Чернигова обнаружены листовки в виде 100-гривневых купюр с призывами делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ, за что получать настоящие деньги. Листовки россияне сбросили с беспилотника. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции

- говорится в сообщении.

Сведения о происшествии зарегистрированы, решается вопрос о правовой квалификации. В полиции предупредили об уголовной ответственности за сотрудничество с врагом и призвали уничтожать российские листовки.

Напомним

Центр противодействия дезинформации прогнозирует активизацию российских пропагандистских кампаний в первые две недели сентября. Основная цель — дискредитация гарантий безопасности для Украины, переговорного процесса и международной поддержки Киева.

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине
Фейковые новости
Национальная полиция Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Чернигов
Киев