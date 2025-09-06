В Чернигове россияне сбросили с дрона пропагандистские листовки в виде 100-гривневых купюр
Киев • УНН
В Чернигове обнаружили пропагандистские листовки в виде 100-гривневых купюр, сброшенные с дрона. Они призывают к сотрудничеству с оккупантами и наведению огня на ВСУ.
В одном из микрорайонов Чернигова обнаружены листовки в виде 100-гривневых купюр с призывами делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ, за что получать настоящие деньги, которые россияне сбросили с дрона. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Черниговской области, передает УНН.
Утром, 6 сентября, в полицию поступило сообщение, что в одном из микрорайонов Чернигова обнаружены листовки в виде 100-гривневых купюр с призывами делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ, за что получать настоящие деньги. Листовки россияне сбросили с беспилотника. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции
Сведения о происшествии зарегистрированы, решается вопрос о правовой квалификации. В полиции предупредили об уголовной ответственности за сотрудничество с врагом и призвали уничтожать российские листовки.
Напомним
Центр противодействия дезинформации прогнозирует активизацию российских пропагандистских кампаний в первые две недели сентября. Основная цель — дискредитация гарантий безопасности для Украины, переговорного процесса и международной поддержки Киева.