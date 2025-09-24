У Британії затримали чоловіка, підозрюваного у кібератаці, яка паралізувала роботу аеропортів Європи

У Західному Сассексі поліція затримала чоловіка, підозрюваного в причетності до кібератаки, що спричинила масштабні перебої в роботі лондонського аеропорту Хітроу та інших транспортних вузлів Європи. Про це повідомляє видання Мetro з посиланням на Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA), пише УНН.

Деталі

NCA повідомило, що затриманий – чоловік близько 40 років. Йому висунуто підозру у порушенні Закону про зловживання комп’ютерними системами. Наразі його відпустили під умовну заставу.

Заступник директора NCA Пол Фостер, який очолює Національний підрозділ із боротьби з кіберзлочинністю, заявив про позитивні зрушення у розслідуванні.

Хоча цей арешт є позитивним кроком, розслідування цього інциденту перебуває на ранній стадії та продовжується – зазначив Фостер.

Він підкреслив, що "кіберзлочинність – це постійна глобальна загроза, яка продовжує завдавати значних збитків Великій Британії. Разом з нашими партнерами тут і за кордоном, NCA прагне зменшити цю загрозу, щоб захистити британську громадськість".

Фахівці наголошують, що прозорість у таких випадках критично важлива. Професор обчислювальної техніки Університету Суррея Алан Вудворд у коментарі Metro зазначив: "Злочинці роблять це заради грошей. Вони в їхніх мережах і кажуть, що ми можемо закрити всілякі частини вашої мережі, якщо ви нам не заплатите. Це був тестер".

Хоча найбільших збоїв зазнали європейські аеропорти, перші перебої були зафіксовані в США, де тимчасово зупинили авіарейси по всій країні. Водночас наразі невідомо, чи має заарештований прямий стосунок до цих інцидентів.

Нагадаємо

Деякі з найбільших аеропортів Європи зіткнулися з труднощами у відновленні нормальної роботи в неділю після того, як хакери порушили роботу систем автоматичної реєстрації.

20 вересня повідомлялося, що кібератака паралізувала роботу аеропортів по всій Європі.

22 вересня Європейське агентство з кібербезпеки (ENISA) заявило, що кібератака із застосуванням програм-вимагачів спричинила серйозні перебої в роботі кількох найбільших аеропортів Європи.