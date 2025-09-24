У Британії затримали чоловіка, підозрюваного у кібератаці, яка паралізувала роботу аеропортів Європи

$41.380.00
48.800.07
ukenru
Ексклюзив
12:07 • 468 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 2392 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 8164 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 8104 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 16800 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 14059 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 15795 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 14035 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 26504 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 44588 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
4.1м/с
57%
756мм
Популярнi новини
На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія КардиналеPhoto24 вересня, 02:37 • 26097 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 34218 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 25089 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo24 вересня, 06:00 • 23395 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 11740 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики11:04 • 8116 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 11771 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 16779 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 25115 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 34243 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 31424 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 91746 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 51856 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 66228 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 117828 перегляди
Актуальне
Fox News
Шахед-136
Нафта
Свіфт
Truth Social

У Британії затримали чоловіка, підозрюваного у кібератаці, яка паралізувала роботу аеропортів Європи

Київ • УНН

 • 124 перегляди

У Західному Сассексі затримали чоловіка близько 40 років за підозрою у причетності до кібератаки, яка спричинила перебої в роботі аеропорту Хітроу та інших транспортних вузлів Європи. Його відпустили під заставу, розслідування триває.

У Британії затримали чоловіка, підозрюваного у кібератаці, яка паралізувала роботу аеропортів Європи

У Західному Сассексі поліція затримала чоловіка, підозрюваного в причетності до кібератаки, що спричинила масштабні перебої в роботі лондонського аеропорту Хітроу та інших транспортних вузлів Європи. Про це повідомляє видання Мetro з посиланням на Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA), пише УНН.

Деталі

NCA повідомило, що затриманий – чоловік близько 40 років. Йому висунуто підозру у порушенні Закону про зловживання комп’ютерними системами. Наразі його відпустили під умовну заставу.

Заступник директора NCA Пол Фостер, який очолює Національний підрозділ із боротьби з кіберзлочинністю, заявив про позитивні зрушення у розслідуванні.

Хоча цей арешт є позитивним кроком, розслідування цього інциденту перебуває на ранній стадії та продовжується 

– зазначив Фостер.

Він підкреслив, що "кіберзлочинність – це постійна глобальна загроза, яка продовжує завдавати значних збитків Великій Британії. Разом з нашими партнерами тут і за кордоном, NCA прагне зменшити цю загрозу, щоб захистити британську громадськість".

Аеропорт Стамбула визнаний найзавантаженішим у Європі - звіт Eurocontrol14.09.25, 14:00 • 5491 перегляд

Фахівці наголошують, що прозорість у таких випадках критично важлива. Професор обчислювальної техніки Університету Суррея Алан Вудворд у коментарі Metro зазначив: "Злочинці роблять це заради грошей. Вони в їхніх мережах і кажуть, що ми можемо закрити всілякі частини вашої мережі, якщо ви нам не заплатите. Це був тестер".

Хоча найбільших збоїв зазнали європейські аеропорти, перші перебої були зафіксовані в США, де тимчасово зупинили авіарейси по всій країні. Водночас наразі невідомо, чи має заарештований прямий стосунок до цих інцидентів.

Нагадаємо

Деякі з найбільших аеропортів Європи зіткнулися з труднощами у відновленні нормальної роботи в неділю після того, як хакери порушили роботу систем автоматичної реєстрації. 

20 вересня повідомлялося, що кібератака паралізувала роботу аеропортів по всій Європі.

22 вересня Європейське агентство з кібербезпеки (ENISA) заявило, що кібератака із застосуванням програм-вимагачів спричинила серйозні перебої в роботі кількох найбільших аеропортів Європи. 

Степан Гафтко

Новини Світу
Велика Британія
Європа
Сполучені Штати Америки