12:07 • 1380 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 3732 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 10458 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
10:07 • 9860 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
08:38 • 18197 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
07:25 • 14550 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 16153 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 14188 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 26650 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 44713 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло
В Британии задержали мужчину, подозреваемого в кибератаке, парализовавшей работу аэропортов Европы

Киев • УНН

 • 574 просмотра

В Западном Сассексе задержали мужчину около 40 лет по подозрению в причастности к кибератаке, которая вызвала перебои в работе аэропорта Хитроу и других транспортных узлов Европы. Его отпустили под залог, расследование продолжается.

В Британии задержали мужчину, подозреваемого в кибератаке, парализовавшей работу аэропортов Европы

В Западном Сассексе полиция задержала мужчину, подозреваемого в причастности к кибератаке, вызвавшей масштабные перебои в работе лондонского аэропорта Хитроу и других транспортных узлов Европы. Об этом сообщает издание Metro со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), пишет УНН.

Детали

NCA сообщило, что задержанный – мужчина около 40 лет. Ему предъявлено подозрение в нарушении Закона о злоупотреблении компьютерными системами. Сейчас его отпустили под условный залог.

Заместитель директора NCA Пол Фостер, возглавляющий Национальный отдел по борьбе с киберпреступностью, заявил о позитивных сдвигах в расследовании.

Хотя этот арест является позитивным шагом, расследование этого инцидента находится на ранней стадии и продолжается 

– отметил Фостер.

Он подчеркнул, что "киберпреступность – это постоянная глобальная угроза, которая продолжает наносить значительный ущерб Великобритании. Вместе с нашими партнерами здесь и за рубежом, NCA стремится уменьшить эту угрозу, чтобы защитить британскую общественность".

Аэропорт Стамбула признан самым загруженным в Европе - отчет Eurocontrol

Специалисты отмечают, что прозрачность в таких случаях критически важна. Профессор вычислительной техники Университета Суррея Алан Вудворд в комментарии Metro отметил: "Преступники делают это ради денег. Они в их сетях и говорят, что мы можем закрыть всевозможные части вашей сети, если вы нам не заплатите. Это был тестер".

Хотя наибольшие сбои испытали европейские аэропорты, первые перебои были зафиксированы в США, где временно остановили авиарейсы по всей стране. В то же время пока неизвестно, имеет ли арестованный прямое отношение к этим инцидентам.

Напомним

Некоторые из крупнейших аэропортов Европы столкнулись с трудностями в восстановлении нормальной работы в воскресенье после того, как хакеры нарушили работу систем автоматической регистрации. 

20 сентября сообщалось, что кибератака парализовала работу аэропортов по всей Европе.

22 сентября Европейское агентство по кибербезопасности (ENISA) заявило, что кибератака с применением программ-вымогателей вызвала серьезные перебои в работе нескольких крупнейших аэропортов Европы. 

Степан Гафтко

Новости Мира
Великобритания
Европа
Соединённые Штаты