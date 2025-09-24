В Британии задержали мужчину, подозреваемого в кибератаке, парализовавшей работу аэропортов Европы
Киев • УНН
В Западном Сассексе задержали мужчину около 40 лет по подозрению в причастности к кибератаке, которая вызвала перебои в работе аэропорта Хитроу и других транспортных узлов Европы. Его отпустили под залог, расследование продолжается.
В Западном Сассексе полиция задержала мужчину, подозреваемого в причастности к кибератаке, вызвавшей масштабные перебои в работе лондонского аэропорта Хитроу и других транспортных узлов Европы. Об этом сообщает издание Metro со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), пишет УНН.
Детали
NCA сообщило, что задержанный – мужчина около 40 лет. Ему предъявлено подозрение в нарушении Закона о злоупотреблении компьютерными системами. Сейчас его отпустили под условный залог.
Заместитель директора NCA Пол Фостер, возглавляющий Национальный отдел по борьбе с киберпреступностью, заявил о позитивных сдвигах в расследовании.
Хотя этот арест является позитивным шагом, расследование этого инцидента находится на ранней стадии и продолжается
Он подчеркнул, что "киберпреступность – это постоянная глобальная угроза, которая продолжает наносить значительный ущерб Великобритании. Вместе с нашими партнерами здесь и за рубежом, NCA стремится уменьшить эту угрозу, чтобы защитить британскую общественность".
Специалисты отмечают, что прозрачность в таких случаях критически важна. Профессор вычислительной техники Университета Суррея Алан Вудворд в комментарии Metro отметил: "Преступники делают это ради денег. Они в их сетях и говорят, что мы можем закрыть всевозможные части вашей сети, если вы нам не заплатите. Это был тестер".
Хотя наибольшие сбои испытали европейские аэропорты, первые перебои были зафиксированы в США, где временно остановили авиарейсы по всей стране. В то же время пока неизвестно, имеет ли арестованный прямое отношение к этим инцидентам.
Напомним
Некоторые из крупнейших аэропортов Европы столкнулись с трудностями в восстановлении нормальной работы в воскресенье после того, как хакеры нарушили работу систем автоматической регистрации.
20 сентября сообщалось, что кибератака парализовала работу аэропортов по всей Европе.
22 сентября Европейское агентство по кибербезопасности (ENISA) заявило, что кибератака с применением программ-вымогателей вызвала серьезные перебои в работе нескольких крупнейших аэропортов Европы.