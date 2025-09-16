$41.230.05
У Британії заарештували чоловіка за запуск дрона над Віндзорським парком напередодні візиту Трампа

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Це перший арешт, пов'язаний з посиленими заходами безпеки, що включають обмеження повітряного простору та додаткові сили поліції.

У Британії заарештували чоловіка за запуск дрона над Віндзорським парком напередодні візиту Трампа

Поліція Великої Британії заарештувала 37-річного чоловіка за підозрою у запуску дрона над Віндзорським парком напередодні другого державного візиту президента США Дональда Трампа. Через приїзд американського лідера в районі посилили заходи безпеки: обмежили повітряний простір, залучили додаткові сили поліції та готуються до запланованих протестів. Про це пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

Речник повідомив, що "підозрюваного з Брентфорда, що на заході Лондона, було заарештовано у Віндзорському Великому парку за нібито керування дроном, який порушив заборонену зону".

У поліції заявили: "Це нагадування про те, що обмеження повітряного простору наразі діють у зв'язку з державним візитом президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, і будь-які порушення будуть рішуче розглянуті".

Візит Трампа

Президент Трамп та його дружина Меланія мають прибути до Лондона пізно ввечері 16 вересня, а потім проведуть наступні два дні у Віндзорському замку, де їх прийматиме король, а також у заміській резиденції прем'єр-міністра сера Кіра Стармера Чекерс.

У Британії було заплановано низку протестів серед суспільства, попри те, що візит відбувається поза увагою громадськості. Коаліція "Зупиніть Трампа" також заявила, що цього тижня люди вишикуються на вулицях Віндзора.

Поліція долини Темзи сьогодні вдень підтвердила, що це вважається першим арештом у зв'язку з візитом.

Заходи безпеки

На цьому тлі штат офіцерів поліції долини Темзи був посилений завдяки значному тимчасовому припливу персоналу із різних силових структур країни: дві третини задіяного особового складу становитимуть офіцери поліції долини Темзи. Заходи безпеки також включають бар'єри для натовпу, спеціалізованих офіцерів та тимчасові обмеження для літаків і дронів.

Помічник начальника поліції долини Темзи Крістіан Бант заявив, що цього тижня присутність поліції як у Віндзорі, так і в Чекерсі буде помітно збільшена.

Він сказав, що візит президента Трампа вже означає, що "рівень загрози" був "дуже високим", але напад на прихильника Трампа Чарлі Кірка в університетському кампусі в Юті не означав необхідності посилення заходів безпеки.

Ми поважаємо право громадськості на мирний протест і прагнемо сприяти законним демонстраціям. Нашим пріоритетом є забезпечення громадської безпеки, мінімізуючи при цьому незручності для ширшої спільноти

- сказав речник поліції долини Темзи.

Очікується, що один з найбільших протестів відбудеться завтра в центрі Лондона, приблизно за 25 миль від Віндзорського замку, де Трампи відвідають гробницю покійної королеви Єлизавети II.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп вирушив до Великої Британії з другим державним візитом у супроводі першої леді Меланії Трамп. Він зазначив, що зустріч з королем Чарльзом відбудеться у Віндзорському замку, а не в Букінгемському палаці.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Кір Стармер
Дональд Трамп
Чарльз ІІІ
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Лондон