В Британии арестовали мужчину за запуск дрона над Виндзорским парком накануне визита Трампа

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Это первый арест, связанный с усиленными мерами безопасности, включающими ограничение воздушного пространства и дополнительные силы полиции.

В Британии арестовали мужчину за запуск дрона над Виндзорским парком накануне визита Трампа

Полиция Великобритании арестовала 37-летнего мужчину по подозрению в запуске дрона над Виндзорским парком накануне второго государственного визита президента США Дональда Трампа. Из-за приезда американского лидера в районе усилили меры безопасности: ограничили воздушное пространство, привлекли дополнительные силы полиции и готовятся к запланированным протестам. Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Представитель сообщил, что "подозреваемый из Брентфорда, что на западе Лондона, был арестован в Виндзорском Большом парке за якобы управление дроном, который нарушил запретную зону".

В полиции заявили: "Это напоминание о том, что ограничения воздушного пространства сейчас действуют в связи с государственным визитом президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, и любые нарушения будут решительно рассмотрены".

Визит Трампа

Президент Трамп и его жена Мелания должны прибыть в Лондон поздно вечером 16 сентября, а затем проведут следующие два дня в Виндзорском замке, где их будет принимать король, а также в загородной резиденции премьер-министра сэра Кира Стармера Чекерс.

В Британии был запланирован ряд протестов среди общества, несмотря на то, что визит проходит вне внимания общественности. Коалиция "Остановите Трампа" также заявила, что на этой неделе люди выстроятся на улицах Виндзора.

Полиция долины Темзы сегодня днем подтвердила, что это считается первым арестом в связи с визитом.

Меры безопасности

На этом фоне штат офицеров полиции долины Темзы был усилен благодаря значительному временному притоку персонала из различных силовых структур страны: две трети задействованного личного состава будут составлять офицеры полиции долины Темзы. Меры безопасности также включают барьеры для толпы, специализированных офицеров и временные ограничения для самолетов и дронов.

Помощник начальника полиции долины Темзы Кристиан Бант заявил, что на этой неделе присутствие полиции как в Виндзоре, так и в Чекерсе будет заметно увеличено.

Он сказал, что визит президента Трампа уже означает, что "уровень угрозы" был "очень высоким", но нападение на сторонника Трампа Чарли Кирка в университетском кампусе в Юте не означало необходимости усиления мер безопасности.

Мы уважаем право общественности на мирный протест и стремимся способствовать законным демонстрациям. Нашим приоритетом является обеспечение общественной безопасности, минимизируя при этом неудобства для более широкого сообщества

- сказал представитель полиции долины Темзы.

Ожидается, что один из крупнейших протестов состоится завтра в центре Лондона, примерно в 25 милях от Виндзорского замка, где Трампы посетят гробницу покойной королевы Елизаветы II.

Напомним

Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп отправился в Великобританию со вторым государственным визитом в сопровождении первой леди Мелании Трамп. Он отметил, что встреча с королем Чарльзом состоится в Виндзорском замке, а не в Букингемском дворце.

Алена Уткина

