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У Брюсселі стартував новий раунд зустрічей Україна-ЄС у межах скринінгу: що обговорять

Київ • УНН

 • 14361 перегляди

У Брюсселі розпочався черговий раунд двосторонніх зустрічей Україна-ЄС в рамках скринінгу. Українська делегація презентує стан наближення законодавства до норм ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки.

У Брюсселі стартував новий раунд зустрічей Україна-ЄС у межах скринінгу: що обговорять

У Брюсселі стартував черговий раунд двосторонніх зустрічей Україна-ЄС в межах скринінгу, повідомили у Міністерстві юстиції у середу, пише УНН.

Деталі

"У період з 23 по 25 жовтня у місті Брюссель, Бельгія, українська делегація візьме участь у черговій зустрічі в межах двосторонніх сесій України та Єврокомісії щодо офіційного скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС", - ідеться у повідомленні.

Такі зустрічі є частиною переговорного процесу вступу країни до ЄС. Двосторонні зустрічі, як вказано, присвячені Розділу 24 "Юстиція, свобода та безпека", що належить до кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС" (Fundamentals).

Усі зустрічі відбуваються у гібридному форматі. Участь від України у форматі офлайн та онлайн візьме понад 300 осіб. Голова делегації та головний переговірник – віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністр юстиції України Ольга Стефанішина, візьме участь у зустрічах онлайн.

Розділ 24, як повідомляється, охоплює широкий спектр питань, пов’язаних з пересуванням людей та міграцією. Українські переговірники презентують європейським партнерам стан наближення національних законодавчих та інституційних рамок до відповідних європейських норм і стандартів. 

Ключові сфери включають у тому числі боротьбу з організованою злочинністю; управління кордоном; прихисток; міграцію;. візову політику.

Доповнення

Під час двосторонніх зустрічей в межах офіційного скринінгу Єврокомісія спільно з країною-кандидатом на членство в ЄС ретельно порівнюють законодавства, стратегічні рамки, інституційні структури та адміністративні спроможності країни-кандидата зі стандартами ЄС. Це є основою для розробки рекомендацій Єврокомісії у кожній сфері переговорного процесу.

За результатами скринінгу Єврокомісія підготує звіт щодо відповідності законодавства України праву ЄС по кожному переговорному кластеру. З цього документу буде остаточно зрозуміло рівень відповідності і подальший обсяг роботи.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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