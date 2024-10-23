В Брюсселе стартовал новый раунд встреч Украина-ЕС в рамках скрининга: что обсудят
Киев • УНН
В Брюсселе начался очередной раунд двусторонних встреч Украина-ЕС в рамках скрининга. Украинская делегация представляет состояние приближения законодательства к нормам ЕС в сфере юстиции, свободы и безопасности.
В Брюсселе стартовал очередной раунд двусторонних встреч Украина-ЕС в рамках скрининга, сообщили в Министерстве юстиции в среду, пишет УНН.
Детали
"В период с 23 по 25 октября в городе Брюссель, Бельгия, украинская делегация примет участие в очередной встрече в рамках двусторонних сессий Украины и Еврокомиссии по официальному скринингу соответствия законодательства Украины праву ЕС", - говорится в сообщении.
Такие встречи являются частью переговорного процесса вступления страны в ЕС. Двусторонние встречи, как указано, посвящены Разделу 24 "Юстиция, свобода и безопасность", который относится к кластеру 1 "Основы процесса вступления в ЕС" (Fundamentals).
Все встречи проходят в гибридном формате. Участие от Украины в формате офлайн и онлайн примет более 300 человек. Глава делегации и главный переговорщик - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, примет участие во встречах онлайн.
Раздел 24, как сообщается, охватывает широкий спектр вопросов, связанных с передвижением людей и миграцией. Украинские переговорщики презентуют европейским партнерам состояние приближения национальных законодательных и институциональных рамок к соответствующим европейским нормам и стандартам.
Ключевые сферы включают в том числе борьбу с организованной преступностью; управление границей; убежище; миграцию; визовую политику.
Дополнение
Во время двусторонних встреч в рамках официального скрининга Еврокомиссия совместно со страной-кандидатом на членство в ЕС тщательно сравнивают законодательства, стратегические рамки, институциональные структуры и административные способности страны-кандидата со стандартами ЕС. Это является основой для разработки рекомендаций Еврокомиссии в каждой сфере переговорного процесса.
По результатам скрининга Еврокомиссия подготовит отчет о соответствии законодательства Украины праву ЕС по каждому переговорному кластеру. Из этого документа будет окончательно понятно уровень соответствия и дальнейший объем работы.