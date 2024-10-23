В Брюсселе стартовал новый раунд встреч Украина-ЕС в рамках скрининга: что обсудят

ukenru
Эксклюзив
В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью
  •  56984 просмотра

В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью

Эксклюзив
"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми
  •  106134 просмотра

"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми

Эксклюзив
Женщины за рулем: как растет доля водительниц в такси во время войны
  •  108863 просмотра

Женщины за рулем: как растет доля водительниц в такси во время войны

УНН ищет редактора ленты новостей
  •  135012 просмотра

УНН ищет редактора ленты новостей

Эксклюзив
Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт
  •  137809 просмотра

Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт

Эксклюзив
Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа
22 октября 2024, 11:46  •  137827 просмотра

Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины
22 октября 2024, 10:45  •  131305 просмотра

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины

Эксклюзив
Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
22 октября 2024, 10:19  •  158606 просмотра

Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар
22 октября 2024, 09:17  •  107376 просмотра

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар

Эксклюзив
АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой
22 октября 2024, 09:17  •  100180 просмотра

АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Байден заявил, что Трампа следует «политически» заблокировать

Байден заявил, что Трампа следует «политически» заблокировать

  •  27328 просмотра
россия на саммите БРИКС попытается создать механизмы поддержки войны против Украины - ISW

россия на саммите БРИКС попытается создать механизмы поддержки войны против Украины - ISW

  •  52383 просмотра
Ляшко рассказал о первых увольнениях должностных лиц МСЭК

Ляшко рассказал о первых увольнениях должностных лиц МСЭК

  •  113554 просмотра
В Черном море находится один вражеский российский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют

В Черном море находится один вражеский российский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют

  •  35214 просмотра
Войска рф нанесли более 400 ударов по Запорожской области

Войска рф нанесли более 400 ударов по Запорожской области

  •  39822 просмотра
публикации
Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе

Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе

  •  3700 просмотра
НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

  •  15580 просмотра
"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми

"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми
Эксклюзив

  •  106136 просмотра
НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

22 октября 2024, 10:36  •  144191 просмотра
Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
Эксклюзив

22 октября 2024, 10:19  •  158606 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

21 октября 2024, 19:10  •  107802 просмотра
Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

21 октября 2024, 15:09  •  109514 просмотра
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября 2024, 03:07  •  136978 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

20 октября 2024, 08:34  •  171907 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  119173 просмотра
Актуальное
В Брюсселе стартовал новый раунд встреч Украина-ЕС в рамках скрининга: что обсудят

В Брюсселе стартовал новый раунд встреч Украина-ЕС в рамках скрининга: что обсудят

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 10:19  •  6620 просмотра

Read in English

В Брюсселе начался очередной раунд двусторонних встреч Украина-ЕС в рамках скрининга. Украинская делегация представляет состояние приближения законодательства к нормам ЕС в сфере юстиции, свободы и безопасности.

В Брюсселе стартовал очередной раунд двусторонних встреч Украина-ЕС в рамках скрининга, сообщили в Министерстве юстиции в среду, пишет УНН.

Детали

"В период с 23 по 25 октября в городе Брюссель, Бельгия, украинская делегация примет участие в очередной встрече в рамках двусторонних сессий Украины и Еврокомиссии по официальному скринингу соответствия законодательства Украины праву ЕС", - говорится в сообщении.

Такие встречи являются частью переговорного процесса вступления страны в ЕС. Двусторонние встречи, как указано, посвящены Разделу 24 "Юстиция, свобода и безопасность", который относится к кластеру 1 "Основы процесса вступления в ЕС" (Fundamentals).

Все встречи проходят в гибридном формате. Участие от Украины в формате офлайн и онлайн примет более 300 человек. Глава делегации и главный переговорщик - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, примет участие во встречах онлайн.

Раздел 24, как сообщается, охватывает широкий спектр вопросов, связанных с передвижением людей и миграцией. Украинские переговорщики презентуют европейским партнерам состояние приближения национальных законодательных и институциональных рамок к соответствующим европейским нормам и стандартам. 

Ключевые сферы включают в том числе борьбу с организованной преступностью; управление границей; убежище; миграцию; визовую политику.

Дополнение

Во время двусторонних встреч в рамках официального скрининга Еврокомиссия совместно со страной-кандидатом на членство в ЕС тщательно сравнивают законодательства, стратегические рамки, институциональные структуры и административные способности страны-кандидата со стандартами ЕС. Это является основой для разработки рекомендаций Еврокомиссии в каждой сфере переговорного процесса.

По результатам скрининга Еврокомиссия подготовит отчет о соответствии законодательства Украины праву ЕС по каждому переговорному кластеру. Из этого документа будет окончательно понятно уровень соответствия и дальнейший объем работы.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
olga-stefanishinaОльга Стефанишина
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
bryusselБрюссель
belgiyaБельгия
ukrainaУкраина