У Брюсселі скасували показ пропагандистського фільму "Carnets de Russie"
Київ • УНН
Показ пропагандистського документального фільму "Carnets de Russie" скасовано в Брюсселі. Це сталося після реагування української сторони та розгляду питань муніципальними органами.
Показ пропагандистського документального фільму "Carnets de Russie" у Брюсселі скасовано після реагування української сторони та розгляду порушених питань компетентними муніципальними органами. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.
Дякуємо бельгійським партнерам за відповідальність, конструктивну взаємодію та солідарність з Україною. Поки триває російська військова агресія проти України, захист публічного інформаційного простору від дезінформації є надзвичайно важливим
Доповнення
Мангаймська філармонія скасувала концерт скрипаля вадима рєпіна, запланований на 22 лютого, після звернення Посольства України в Німеччині. Посольство вказало на зв'язки рєпіна з кремлівськими проєктами та його підтримку війни.
Театр у Флоренції скасував виступи російської балерини захарової09.01.26, 16:10 • 3861 перегляд