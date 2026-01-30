У Брюсселі скасували показ пропагандистського фільму "Carnets de Russie"

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Ексклюзив
12:21 • 3174 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 8480 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 12247 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 18503 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 27425 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 33824 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 40450 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 63619 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 47286 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 34618 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
5м/с
85%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF30 січня, 04:46 • 15855 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto30 січня, 05:12 • 36334 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg30 січня, 05:47 • 41230 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto08:38 • 29171 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 15202 перегляди
Публікації
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 1634 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 68523 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 54323 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 56731 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 116915 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Володимир Кудрицький
Марко Рубіо
Віктор Ляшко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 402 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 5618 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 7798 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 30588 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 30777 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
МіГ-29

У Брюсселі скасували показ пропагандистського фільму "Carnets de Russie"

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Показ пропагандистського документального фільму "Carnets de Russie" скасовано в Брюсселі. Це сталося після реагування української сторони та розгляду питань муніципальними органами.

У Брюсселі скасували показ пропагандистського фільму "Carnets de Russie"

Показ пропагандистського документального фільму "Carnets de Russie" у Брюсселі скасовано після реагування української сторони та розгляду порушених питань компетентними муніципальними органами. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

Дякуємо бельгійським партнерам за відповідальність, конструктивну взаємодію та солідарність з Україною. Поки триває російська військова агресія проти України, захист публічного інформаційного простору від дезінформації є надзвичайно важливим

- йдеться у повідомленні.

Доповнення

Мангаймська філармонія скасувала концерт скрипаля вадима рєпіна, запланований на 22 лютого, після звернення Посольства України в Німеччині. Посольство вказало на зв'язки рєпіна з кремлівськими проєктами та його підтримку війни.

Театр у Флоренції скасував виступи російської балерини захарової09.01.26, 16:10 • 3861 перегляд

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Брюссель
Німеччина
Україна