У Брюсселі скасували показ пропагандистського фільму "Carnets de Russie"

Показ пропагандистського документального фільму "Carnets de Russie" у Брюсселі скасовано після реагування української сторони та розгляду порушених питань компетентними муніципальними органами. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

Дякуємо бельгійським партнерам за відповідальність, конструктивну взаємодію та солідарність з Україною. Поки триває російська військова агресія проти України, захист публічного інформаційного простору від дезінформації є надзвичайно важливим - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Мангаймська філармонія скасувала концерт скрипаля вадима рєпіна, запланований на 22 лютого, після звернення Посольства України в Німеччині. Посольство вказало на зв'язки рєпіна з кремлівськими проєктами та його підтримку війни.

Театр у Флоренції скасував виступи російської балерини захарової