В Брюсселе отменили показ пропагандистского фильма "Carnets de Russie"

Показ пропагандистского документального фильма "Carnets de Russie" в Брюсселе отменен после реагирования украинской стороны и рассмотрения затронутых вопросов компетентными муниципальными органами. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Благодарим бельгийских партнеров за ответственность, конструктивное взаимодействие и солидарность с Украиной. Пока продолжается российская военная агрессия против Украины, защита публичного информационного пространства от дезинформации является чрезвычайно важным - говорится в сообщении.

Дополнение

Мангеймская филармония отменила концерт скрипача Вадима Репина, запланированный на 22 февраля, после обращения Посольства Украины в Германии. Посольство указало на связи Репина с кремлевскими проектами и его поддержку войны.

Театр во Флоренции отменил выступления российской балерины захаровой