В Брюсселе отменили показ пропагандистского фильма "Carnets de Russie"
Киев • УНН
Показ пропагандистского документального фильма "Carnets de Russie" отменен в Брюсселе. Это произошло после реагирования украинской стороны и рассмотрения вопросов муниципальными органами.
Показ пропагандистского документального фильма "Carnets de Russie" в Брюсселе отменен после реагирования украинской стороны и рассмотрения затронутых вопросов компетентными муниципальными органами. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.
Благодарим бельгийских партнеров за ответственность, конструктивное взаимодействие и солидарность с Украиной. Пока продолжается российская военная агрессия против Украины, защита публичного информационного пространства от дезинформации является чрезвычайно важным
Дополнение
Мангеймская филармония отменила концерт скрипача Вадима Репина, запланированный на 22 февраля, после обращения Посольства Украины в Германии. Посольство указало на связи Репина с кремлевскими проектами и его поддержку войны.
Театр во Флоренции отменил выступления российской балерины захаровой09.01.26, 16:10 • 3861 просмотр