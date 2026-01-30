В Брюсселе отменили показ пропагандистского фильма "Carnets de Russie"

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 3162 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 8432 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 12224 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 18477 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 27403 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 33811 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 40438 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 63608 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 47272 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 34612 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
5м/с
85%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF30 января, 04:46 • 15855 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto30 января, 05:12 • 36334 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30 января, 05:47 • 41231 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto08:38 • 29171 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 15202 просмотра
публикации
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 1606 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 68483 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 54292 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 56702 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 116889 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владимир Кудрицкий
Марко Рубио
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Запорожская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo13:24 • 396 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 5598 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 7782 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 30578 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 30769 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Фильм
Микоян МиГ-29

В Брюсселе отменили показ пропагандистского фильма "Carnets de Russie"

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Показ пропагандистского документального фильма "Carnets de Russie" отменен в Брюсселе. Это произошло после реагирования украинской стороны и рассмотрения вопросов муниципальными органами.

В Брюсселе отменили показ пропагандистского фильма "Carnets de Russie"

Показ пропагандистского документального фильма "Carnets de Russie" в Брюсселе отменен после реагирования украинской стороны и рассмотрения затронутых вопросов компетентными муниципальными органами. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Благодарим бельгийских партнеров за ответственность, конструктивное взаимодействие и солидарность с Украиной. Пока продолжается российская военная агрессия против Украины, защита публичного информационного пространства от дезинформации является чрезвычайно важным

- говорится в сообщении.

Дополнение

Мангеймская филармония отменила концерт скрипача Вадима Репина, запланированный на 22 февраля, после обращения Посольства Украины в Германии. Посольство указало на связи Репина с кремлевскими проектами и его поддержку войны.

Театр во Флоренции отменил выступления российской балерины захаровой09.01.26, 16:10 • 3861 просмотр

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Брюссель
Германия
Украина