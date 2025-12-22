$42.250.09
Ексклюзив
14:35 • 7874 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 8568 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 11630 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 14320 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 15286 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 16811 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 15659 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 12669 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 11893 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 8702 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
У більшість регіонів України 23 грудня діятимуть графіки

Київ • УНН

 • 90 перегляди

23 грудня в більшості регіонів України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності. Це є наслідком російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

У більшості регіонів України 23 грудня діятимуть графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 23 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться16.12.25, 17:35 • 41103 перегляди

У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні 

- резюмували в Укренерго.

Відключень світла з 24 грудня буде менше - Свириденко21.12.25, 20:04 • 3656 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна