У більшість регіонів України 23 грудня діятимуть графіки
Київ • УНН
23 грудня в більшості регіонів України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності. Це є наслідком російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
У більшості регіонів України 23 грудня діятимуть графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 23 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
