В большинстве регионов Украины 23 декабря будут действовать графики
Киев • УНН
23 декабря в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности. Это является следствием российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
В большинстве регионов Украины 23 декабря будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 23 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся16.12.25, 17:35 • 41103 просмотра
В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
Отключений света с 24 декабря будет меньше - Свириденко21.12.25, 20:04 • 3660 просмотров