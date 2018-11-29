У Білорусі вперше прокоментували ескалацію ситуації на Азові

За словами міністра, то, що в даний час відбувається в районі Керченської протоки, підтверджує актуальність і реалістичність тих попереджень, які неодноразово висловлював президент Білорусі.



"Щодо того, що ми поступово сповзаємо до прірви великого конфлікту. В останній раз про це йшлося на зустрічі Основної групи Мюнхенської конференції з безпеки, - сказав він. - Як ми сприймаємо це? Ми знаходимося зовсім поруч. І ми і опосередковано, і безпосередньо відчуваємо на собі наслідки цієї конфронтації".



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"Ми, звичайно, хотіли б, щоб не було зроблено ніяких кроків, які привели б до подальшого зростання напруженості в нашому регіоні. Тому що це здатне вплинути не тільки на регіональну, а й на міжнародну безпеку в цілому. Ми переконані, що сторони конфлікту розуміють свою відповідальність за ситуацію в регіоні, за регіональну безпеку", - заявив глава білоруського зовнішньополітичного відомства.



Він підкреслив, що також не хотілося б, щоб і з боку зовнішніх гравців звучали якісь емоційні заяви, які в кінцевому підсумку приведуть лише до подальшого зростання напруженості.



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"Ми завжди говорили про те, і це неодноразово підкреслював глава білоруської держави, що Білорусь готова внести свій вклад, якщо це буде прийнятно відповідним політичним гравцям, на врегулювання ситуації і розрядку тієї напруженості, яка сьогодні, на жаль, присутня в нашому регіоні", - сказав Володимир Макей.



"Ми відстежували заяви, які були зроблені і однієї, і іншої стороною. Але прямих контактів не було. Звичайно, нам важливо було б отримати і від однієї, і від іншого боку об'єктивну інформацію для того, щоб мати свій реальний аналіз ситуації, пов'язаної з цим інцидентом ", - додав міністр.



Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені в окуповану Керч. Всього команди затриманих українських кораблів налічують 23 моряка, серед яких 6 осіб отримали поранення.