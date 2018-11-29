СБУ обнародовала разговоры российских летчиков во время атаки на украинские корабли
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Служба безопасности Украины обнародовал радиоперехват разговоров российских летчиков во время вооруженной атаки на украинские корабли в Черном море 25 ноября и эти разговоры доказывают преднамеренность действий военных РФ. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель председателя СБУ Олег Фролов, передает корреспондент УНН.
"Нами получено переговоры российского экипажа Су-30 и вертолета Ка-52. Эти переговоры не вызывают сомнений о спланированной операции против наших кораблей", - сказал Фролов.
Стоит отметить, что в разговорах экипажей боевых воздушных судов с диспетчером слышно команды, задачи, выдачу координат наведения боевых машин на цель - украинские корабли для атаки, кординаты ухода, доклад экипажа об "отработке", количество ракет и тому подобное.
"Украинские корабли стали мишенью, где российские самолеты вызывающе отработали свои навыки", - отметил Фролов.
Он отметил, что в общем российские военные применили 6 видов нападения - таран, пуск двух ракет, применение бортового корабельного оружия, штурм спецназа, захват и сейчас - взятие под стражу. При этом сотрудник СБУ отметил, что ракетные комплексы против кораблей использовались, как с самолета Су-30, так и одного из вертолетов Ка-52.
Фролов также напомнил, что из-за указанных событий украинские правоохранители объявили подозрения 8 российским пограничникам и их командованию.
"СБУ принимает все меры для установления всех российских пограничников и их руководства ... Их действиям будет дана соответствующая правовая квалификация", - заверил Фролов.
Говоря об украинских моряках, он отметил, что их статус - "военнопленные".
"Они являются военнопленными, мы знаем, что с ними происходит и отслеживаем дальнейшие действия российской стороны", - отметил Фролов.
Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.