СБУ обнародовала разговоры российских летчиков во время атаки на украинские корабли

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Служба безопасности Украины обнародовал радиоперехват разговоров российских летчиков во время вооруженной атаки на украинские корабли в Черном море 25 ноября и эти разговоры доказывают преднамеренность действий военных РФ. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель председателя СБУ Олег Фролов, передает корреспондент УНН.