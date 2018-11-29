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СБУ оприлюднила розмови російських льотчиків під час атаки на українські кораблі

СБУ оприлюднила розмови російських льотчиків під час атаки на українські кораблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Служба безпеки України оприлюднила радіоперехоплення розмов російських льотчиків під час збройної атаки на українські кораблі у Чорному морі 25 листопада і ці розмови доводять навмисність дій військових РФ. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив заступник голови СБУ Олег Фролов, передає кореспондент УНН.

“Нами отримано перемовини російського екіпажу Су-30 і гвинтокрила Ка-52. Ці перемовини не викликають сумнівів про сплановану операцію проти наших кораблів”, — сказав Фролов.

Варто зазначити, що у розмовах екіпажів бойових повітряних суден з диспетчером чутно команди, завдання, видачу координат наведення бойових машин на ціль — українські кораблі, для атаки, кординати відходу, доповідь екіпажу про “відпрацювання”, кількість ракет тощо.

“Українські кораблі стали мішенню, де російські літаки зухвало відпрацювали свої навички”, — наголосив Фролов.

Він зазначив, загалом російські військові застосували 6 видів нападу — таран, пуск двох ракет, застосування бортової корабельної зброї, штурм спецназу, захоплення і зараз — взяття під варту. При цьому співробітник СБУ зауважив, що ракетні комплекси проти кораблів використовувалися, як з літака Су-30, так і одного з вертольотів Ка-52.

Фролов також нагадав, що через вказані події українські правоохоронці оголосили підозри 8 російським прикордонникам та їх командуванню.

“СБУ вживає всіх заходів для встановлення всіх російських прикордонників і їх керівництва... Їхнім діям буде надана відповідна правова кваліфікація”, — запевнив Фролов.

Говорячи про українських моряків, він зазначив, що їхній статус - “військовополонені”.

“Вони є військовополоненими, ми знаємо, що з ними відбувається і відслідковуємо подальші дії російської сторони”, — наголосив Фролов.

Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені в окуповану Керч. Всього команди затриманих українських кораблів налічують 23 моряка, серед яких 6 осіб отримали поранення.

У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.

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