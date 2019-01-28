У Білому домі вважають, що "шатдаун" не мав великих наслідків

З точки зору Кадлоу, “ключовою проблемою”, до виникнення якої привела чергова припинення діяльності уряду через бюджетні сперечань між правлячої Республіканської і опозиційної Демократичної партіями, стала відправка в неоплачувані відпустки кількох сотень тисяч держслужбовців. Багато з них у зв’язку з тим, що сталося фактично залишилися на кілька тижнів без засобів до існування.

“Мені здається, ці індивідуальні тяготи були найбільшою проблемою”, — підкреслив керівник Національної економічної ради. “Що ж стосується макроекономіки, то я не думаю, що це (тобто нинішній бюджетний криза в Вашингтоні) було фактором, я просто так не думаю”, — заявив Кадлоу.

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“Стан економіки (США) мені і моїм колегам, (голові Ради економічних консультантів Білого дому) Кевіну Хессетту і іншим здається надзвичайно сильним. Я не вважаю, що це („шатдаун“) було руйнівним (для економічного зростання)”, — сказав Кадлоу . У зв’язку з цим він запевнив, що по своїй сукупності економічні показники залишаються “неймовірно сильними”.

“Думаю, що ми все ще рухаємося з тенденцією темпів зростання 3% (в річному вираженні), і я цим пишаюся”, — зазначив радник президента США.

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Він також не погодився з висновками Бюджетного управління Конгресу США, відповідно до яких американська економіка втратила в результаті “шатдаун” не менше 3 млрд доларів.

“Нічого такого я в даний момент визнавати не буду”, — сказав Кадлоу.

У п’ятницю Білий дім і Конгрес США нарешті домовились про відновлення фінансування уряду до 15 лютого. На цей раз “шатдаун” тривав рекордні 35 днів.

Як повідомляв УНН, у п’ятницю американський лідер заявив, що підписання тимчасового бюджету не є поступкою демократам, а говорить лише про його шанобливе ставлення до держслужбовців, які на час бюджетної кризи були відправлені в неоплачувану відпустку або працювали без оплати.

Призупинення роботи федерального уряду спостерігалася в США через відсутність бюджетних коштів з 22 грудня. Без фінансування весь цей час залишалася приблизно чверть уряду, зокрема, Держдепартамент, мінфін, Мінторг і міністерство внутрішньої безпеки. Сталося це через те, що республіканцям і демократам в Конгресі не вдалося узгодити параметри держбюджету, в який Трамп хоче включити понад $ 5,7 млрд на спорудження захисного бар’єру на кордоні з Мексикою.

Трамп також повідомив, що може ввести 15 лютого режим НС на кордоні з Мексикою для виділення коштів на будівництво стіни без схвалення Конгресу, якщо за три тижні Білому дому, республіканцям і демократам не вдасться прийти до компромісу з даного питання і вирішити його шляхом прийняття відповідного законопроекту.