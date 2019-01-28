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У Білому домі вважають, що "шатдаун" не мав великих наслідків

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Недавня припинення роботи частини уряду США через припинення бюджетного фінансування обійшлася без макроекономічних наслідків. З таким твердженням виступив у понеділок на брифінгу для журналістів голова Національної економічної ради Білого дому Лоуренс Кадлоу. Він категорично заперечив висновки ряду експертів про відчутні наслідки так званого шатдаун для економіки США. Про це повідомляє УНН.

З точки зору Кадлоу, “ключовою проблемою”, до виникнення якої привела чергова припинення діяльності уряду через бюджетні сперечань між правлячої Республіканської і опозиційної Демократичної партіями, стала відправка в неоплачувані відпустки кількох сотень тисяч держслужбовців. Багато з них у зв’язку з тим, що сталося фактично залишилися на кілька тижнів без засобів до існування.

“Мені здається, ці індивідуальні тяготи були найбільшою проблемою”, — підкреслив керівник Національної економічної ради. “Що ж стосується макроекономіки, то я не думаю, що це (тобто нинішній бюджетний криза в Вашингтоні) було фактором, я просто так не думаю”, — заявив Кадлоу.

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“Стан економіки (США) мені і моїм колегам, (голові Ради економічних консультантів Білого дому) Кевіну Хессетту і іншим здається надзвичайно сильним. Я не вважаю, що це („шатдаун“) було руйнівним (для економічного зростання)”, — сказав Кадлоу . У зв’язку з цим він запевнив, що по своїй сукупності економічні показники залишаються “неймовірно сильними”.

“Думаю, що ми все ще рухаємося з тенденцією темпів зростання 3% (в річному вираженні), і я цим пишаюся”, — зазначив радник президента США.

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Він також не погодився з висновками Бюджетного управління Конгресу США, відповідно до яких американська економіка втратила в результаті “шатдаун” не менше 3 млрд доларів.

“Нічого такого я в даний момент визнавати не буду”, — сказав Кадлоу.

У п’ятницю Білий дім і Конгрес США нарешті домовились про відновлення фінансування уряду до 15 лютого. На цей раз “шатдаун” тривав рекордні 35 днів.

Як повідомляв УНН, у п’ятницю американський лідер заявив, що підписання тимчасового бюджету не є поступкою демократам, а говорить лише про його шанобливе ставлення до держслужбовців, які на час бюджетної кризи були відправлені в неоплачувану відпустку або працювали без оплати.

Призупинення роботи федерального уряду спостерігалася в США через відсутність бюджетних коштів з 22 грудня. Без фінансування весь цей час залишалася приблизно чверть уряду, зокрема, Держдепартамент, мінфін, Мінторг і міністерство внутрішньої безпеки. Сталося це через те, що республіканцям і демократам в Конгресі не вдалося узгодити параметри держбюджету, в який Трамп хоче включити понад $ 5,7 млрд на спорудження захисного бар’єру на кордоні з Мексикою.

Трамп також повідомив, що може ввести 15 лютого режим НС на кордоні з Мексикою для виділення коштів на будівництво стіни без схвалення Конгресу, якщо за три тижні Білому дому, республіканцям і демократам не вдасться прийти до компромісу з даного питання і вирішити його шляхом прийняття відповідного законопроекту.

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