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Трамп не виключив черговий "шатдаун" в США

Трамп не виключив черговий "шатдаун" в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп не виключає черговий "шатдаун" федерального уряду, якщо Конгрес через три тижні не виділить необхідних коштів на зведення стіни на кордоні з Мексикою. Про це глава держави заявив у неділю в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal, передає УНН.

Трамп в п’ятницю підписав законопроект про виділення коштів для відновлення роботи уряду до 15 лютого, діяльність якого була припинена через бюджетну кризу на рекордні для країни 35 днів.

Відповідаючи на питання газети, чи не виключає він чергового “шатдаун” уряду, Трамп заявив, що такий розвиток подій “безумовно є одним з варіантів”. Президент також висловив сумнів у тому, що Конгрес в результаті зможе запропонувати будь-яку життєздатну угоду щодо виділення коштів на будівництво бар’єру, яку він зміг би прийняти.

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Відповідаючи на питання, чи прийме він угоду, яка не включить в себе виділення 5,7 млрд доларів на зведення стіни на кордоні, Трамп сказав: “Я сумніваюся в цьому. Я повинен зробити це так, як треба”.

Президент також відкинув можливість того, що піде на поступки перед демократами і погодиться на відмову від асигнувань на будівництво прикордонного бар’єру, якщо законодавці в обмін запропонують прийняти законопроект, що надає громадянство тим нелегальним іммігрантам, які потрапили на територію США ще дітьми.

“Це окреме питання, і воно повинно обговорюватися окремо”, — підкреслив Трамп.

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Призупинення роботи федерального уряду (“шатдаун”) тривало в США через відсутність бюджетних коштів з 22 грудня до минулої п’ятниці (35 днів). Без фінансування весь цей час залишалася приблизно чверть уряду, зокрема Держдепартамент, Мінфін, Мінторг і Міністерство внутрішньої безпеки.

Як повідомляв УНН, у п’ятницю американський лідер заявив, що підписання тимчасового бюджету не є поступкою демократам, а говорить лише про його шанобливе ставлення до держслужбовців, які на час бюджетної кризи були відправлені в неоплачувану відпустку або працювали без оплати.

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Трамп також повідомив, що може ввести 15 лютого режим НС на кордоні з Мексикою для виділення коштів на будівництво стіни без схвалення Конгресу, якщо за три тижні Білому дому, республіканцям і демократам не вдасться прийти до компромісу з даного питання і вирішити його шляхом прийняття відповідного законопроекту.

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