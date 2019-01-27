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Економіка США втратила щонайменше 6 млрд доларів за час "шатдауну" - S&P

Економіка США втратила щонайменше 6 млрд доларів за час "шатдауну" - S&P

Київ • УНН

 • 14224 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Економіка США втратила щонайменше 6 млрд доларів США в результаті рекордно довгої припинення роботи федерального уряду. Про це в п'ятницю заявило агентство Standard & Poors (S&P), передає УНН із посиланням на Xinhuanet.

“Економіка США втратила принаймні 6 мільярдів доларів під час часткового закриття федерального уряду через втрату продуктивності від працівників, а економічна активність втрачена для зовнішнього бізнесу”, — йдеться у повідомленні агентства.

Ця цифра перевищує навіть суму в 5,7 млрд доларів, яку президент США Дональд Трамп вимагав виділити на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Через суперечки з даного питання і почався “шатдаун”.

35-денна припинення роботи уряду тимчасово закінчилася після того, як Трамп підписав в п’ятницю законопроект про фінансування федеральної влади до 15 лютого, що дає демократам і республіканцям більше часу на узгодження бюджету. Раніше його схвалили Палата представників і Сенат Конгресу США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Збиток від “несправного кордону” більший, ніж від “шатдауну” — Трамп

Найтриваліший в історії США “шатдаун” став і найдорожчим, пише газета USA Today. Серед його наслідків журналісти називають втрату продуктивності праці відправлених у відпустку працівників і втрату податкових надходжень.

Раніше УНН повідомляв, що адміністрація США не виключає ймовірності того, що часткове зупинення роботи федерального уряду США може затягнутися до березня або квітня.

Нагадаємо, більшість опитаних американців переконана, що у рекордному “шатдауні” винен Дональд Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп: демократи могли б вирішити проблему “шатдауну” за 15 хвилин

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