В Белом доме считают, что "шатдаун" не имел больших последствий

С точки зрения Кадлоу, “ключевой проблемой”, к возникновению которой привела очередная приостановка деятельности правительства из-за бюджетных препирательств между правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партиями, стала отправка в неоплачиваемые отпуска нескольких сотен тысяч госслужащих. Многие из них в связи с произошедшим фактически остались на несколько недель без средств к существованию.

“Мне кажется, эти индивидуальные тяготы были самой крупной проблемой”, — подчеркнул руководитель Национального экономического совета. “Что же касается макроэкономики, то я не думаю, что это (то есть нынешний бюджетный кризис в Вашингтоне) было фактором, я просто так не думаю”, — заявил Кадлоу.

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“Состояние экономики (США) мне и моим коллегам, (главе Совета экономических консультантов Белого дома) Кевину Хэссетту и другим кажется чрезвычайно сильным. Я не считаю, что это („шатдаун“) было разрушительным (для экономического роста)”, — сказал Кадлоу. В связи с этим он заверил, что по своей совокупности экономические показатели остаются “невероятно сильными”.

“Думаю, что мы все еще движемся с тенденцией темпов роста 3% (в годовом выражении), и я этим горжусь”, — отметил советник президента США.

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Он также не согласился с заключениями Бюджетного управления Конгресса США, в соответствии с которыми американская экономика потеряла в результате “шатдауна” не менее 3 млрд долларов.

“Ничего такого я в данный момент признавать не буду”, — сказал Кадлоу.

В пятницу Белый дом и Конгресс США наконец договорились о возобновлении финансирования правительства до 15 февраля. На этот раз “шатдаун” продолжался рекордные 35 дней.

Как сообщал УНН, в пятницу американский лидер заявил, что подписание временного бюджета не является уступкой демократам, а говорит лишь о его уважительное отношение к госслужащим, которые на время бюджетного кризиса были отправлены в неоплачиваемый отпуск или работали без оплаты.

Приостановка работы федерального правительства наблюдалась в США из-за отсутствия бюджетных средств с 22 декабря. Без финансирования все это время оставалась примерно четверть правительства, в частности, Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Произошло это из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп хочет включить свыше 5,7 млрд долларов на сооружение защитного барьера на границе с Мексикой.

Трамп также сообщил, что может ввести 15 февраля режим ЧС на границе с Мексикой для выделения средств на строительство стены без одобрения Конгресса, если за три недели Белому дому, республиканцам и демократам не удастся прийти к компромиссу по данному вопросу и решить его путем принятия соответствующего законопроекта.