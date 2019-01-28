В Белом доме считают, что "шатдаун" не имел больших последствий

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КИЕВ. 29 января. УНН. Недавняя приостановка работы части правительства США из-за прекращения бюджетного финансирования обошлась без макроэкономических последствий. С таким утверждением выступил в понедельник на брифинге для журналистов глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу. Он категорически оспорил выводы ряда экспертов об ощутимых последствиях так называемого шатдауна для экономики США. Об этом сообщает УНН.

С точки зрения Кадлоу, “ключевой проблемой”, к возникновению которой привела очередная приостановка деятельности правительства из-за бюджетных препирательств между правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партиями, стала отправка в неоплачиваемые отпуска нескольких сотен тысяч госслужащих. Многие из них в связи с произошедшим фактически остались на несколько недель без средств к существованию.

“Мне кажется, эти индивидуальные тяготы были самой крупной проблемой”, — подчеркнул руководитель Национального экономического совета. “Что же касается макроэкономики, то я не думаю, что это (то есть нынешний бюджетный кризис в Вашингтоне) было фактором, я просто так не думаю”, — заявил Кадлоу.

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“Состояние экономики (США) мне и моим коллегам, (главе Совета экономических консультантов Белого дома) Кевину Хэссетту и другим кажется чрезвычайно сильным. Я не считаю, что это („шатдаун“) было разрушительным (для экономического роста)”, — сказал Кадлоу. В связи с этим он заверил, что по своей совокупности экономические показатели остаются “невероятно сильными”.

“Думаю, что мы все еще движемся с тенденцией темпов роста 3% (в годовом выражении), и я этим горжусь”, — отметил советник президента США.

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Он также не согласился с заключениями Бюджетного управления Конгресса США, в соответствии с которыми американская экономика потеряла в результате “шатдауна” не менее 3 млрд долларов.

“Ничего такого я в данный момент признавать не буду”, — сказал Кадлоу.

В пятницу Белый дом и Конгресс США наконец договорились о возобновлении финансирования правительства до 15 февраля. На этот раз “шатдаун” продолжался рекордные 35 дней.

Как сообщал УНН, в пятницу американский лидер заявил, что подписание временного бюджета не является уступкой демократам, а говорит лишь о его уважительное отношение к госслужащим, которые на время бюджетного кризиса были отправлены в неоплачиваемый отпуск или работали без оплаты.

Приостановка работы федерального правительства наблюдалась в США из-за отсутствия бюджетных средств с 22 декабря. Без финансирования все это время оставалась примерно четверть правительства, в частности, Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Произошло это из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп хочет включить свыше 5,7 млрд долларов на сооружение защитного барьера на границе с Мексикой.

Трамп также сообщил, что может ввести 15 февраля режим ЧС на границе с Мексикой для выделения средств на строительство стены без одобрения Конгресса, если за три недели Белому дому, республиканцам и демократам не удастся прийти к компромиссу по данному вопросу и решить его путем принятия соответствующего законопроекта.

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