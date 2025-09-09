У Білій Церкві хлопець побив двох людей: поліція затримала зловмисника

$41.220.13
48.160.03
ukenru
8 вересня, 17:31 • 10030 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 16937 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 21466 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 20090 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 41415 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 24999 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 26192 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26515 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 27125 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 30132 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1м/с
95%
754мм
Популярнi новини
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 11787 перегляди
Все вказує на те, що плани путіна не обмежаться Україною - Мерц8 вересня, 16:18 • 4376 перегляди
У Харкові повідомили про підозру чоловіку, який зґвалтував неповнолітню дівчину на кладовищіPhoto8 вересня, 16:21 • 7234 перегляди
Що змушує їсти більше цукру? Вчені виявили несподівану причину8 вересня, 17:48 • 3668 перегляди
Навроцький заявив про "різні погляди" з Науседою щодо членства України в ЄС 20:07 • 5602 перегляди
Публікації
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 21465 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 22131 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 76066 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 59228 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 60083 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Франція
Біла Церква
Реклама
УНН Lite
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 11817 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 12100 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 76066 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 40295 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 44239 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
Шахед-136
The Guardian

У Білій Церкві хлопець побив двох людей: поліція затримала зловмисника

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Поліція Київщини затримала 18-річного зловмисника, який напав на 88-річного чоловіка та його 64-річного сина у Білій Церкві. Драгер показав 2.88 проміле алкоголю у нападника.

У Білій Церкві хлопець побив двох людей: поліція затримала зловмисника

Поліція Київщини затримала зловмисника, який напав на двох літніх людей у Білій Церкві. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Фігуранту загрожує до пʼяти років позбавлення волі. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Київській області, передає УНН.

Деталі

Правоохоронці встановили особу нападника. На його розшук були орієнтовані всі екіпажі поліції Білоцерківщини.

Невдовзі зловмисника виявили патрульні поліцейські та доставили до районного управління поліції. 

Кривдником виявився 18-річний місцевий молодик, який вже раніше потрапляв у поле зору правоохоронців

- йдеться у повідомленні.

Потерпілими виявились 88-річний чоловік та його 64-річний син.

Поліцейські затримали зловмисника в процесуальному порядку.

Прилад Драгер показав 2.88 проміле вмісту алкоголю.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, управління поліції Київщини, розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо

Апеляційний суд Києва посилив вирок 38-річному киянину до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Його визнано винним у вбивстві, зґвалтуванні та розбої.

Нападали на літніх людей: у Франківську затримали хуліганів03.03.24, 16:33 • 33967 переглядiв

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Національна поліція України
Київська область
Біла Церква