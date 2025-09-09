У Білій Церкві хлопець побив двох людей: поліція затримала зловмисника
Київ • УНН
Поліція Київщини затримала 18-річного зловмисника, який напав на 88-річного чоловіка та його 64-річного сина у Білій Церкві. Драгер показав 2.88 проміле алкоголю у нападника.
Поліція Київщини затримала зловмисника, який напав на двох літніх людей у Білій Церкві. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Фігуранту загрожує до пʼяти років позбавлення волі. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Київській області, передає УНН.
Деталі
Правоохоронці встановили особу нападника. На його розшук були орієнтовані всі екіпажі поліції Білоцерківщини.
Невдовзі зловмисника виявили патрульні поліцейські та доставили до районного управління поліції.
Кривдником виявився 18-річний місцевий молодик, який вже раніше потрапляв у поле зору правоохоронців
Потерпілими виявились 88-річний чоловік та його 64-річний син.
Поліцейські затримали зловмисника в процесуальному порядку.
Прилад Драгер показав 2.88 проміле вмісту алкоголю.
Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, управління поліції Київщини, розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо
