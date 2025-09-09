В Белой Церкви парень избил двух человек: полиция задержала злоумышленника
Киев • УНН
Полиция Киевщины задержала 18-летнего злоумышленника, который напал на 88-летнего мужчину и его 64-летнего сына в Белой Церкви. Драгер показал 2.88 промилле алкоголя у нападавшего.
Полиция Киевской области задержала злоумышленника, напавшего на двух пожилых людей в Белой Церкви. Следователи открыли уголовное производство по факту хулиганства. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в Киевской области, передает УНН.
Детали
Правоохранители установили личность нападавшего. На его розыск были ориентированы все экипажи полиции Белоцерковщины.
Вскоре злоумышленника обнаружили патрульные полицейские и доставили в районное управление полиции.
Обидчиком оказался 18-летний местный молодой человек, который уже ранее попадал в поле зрения правоохранителей
Потерпевшими оказались 88-летний мужчина и его 64-летний сын.
Полицейские задержали злоумышленника в процессуальном порядке.
Прибор Драгер показал 2.88 промилле содержания алкоголя.
Следователи, под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры, управления полиции Киевщины, начали досудебное расследование (ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).
