В Белой Церкви парень избил двух человек: полиция задержала злоумышленника

$41.220.13
48.160.03
ukenru
8 сентября, 17:31 • 9996 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 16851 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 21379 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 20038 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 41374 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 24980 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 26180 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 26514 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 27120 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 30124 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1м/с
95%
754мм
Популярные новости
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 11730 просмотра
Все указывает на то, что планы путина не ограничатся Украиной - Мерц8 сентября, 16:18 • 4314 просмотра
В Харькове сообщили о подозрении мужчине, изнасиловавшему несовершеннолетнюю девушку на кладбищеPhoto8 сентября, 16:21 • 7168 просмотра
Что заставляет есть больше сахара? Ученые обнаружили неожиданную причину8 сентября, 17:48 • 3638 просмотра
Навроцкий заявил о «разных взглядах» с Науседой относительно членства Украины в ЕС20:07 • 5538 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 21379 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 22092 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 76018 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 59199 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 60051 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Китай
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 11768 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 12070 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 76018 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 40277 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 44221 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
9К720 Искандер
Financial Times
Шахед-136
Леопард 2

В Белой Церкви парень избил двух человек: полиция задержала злоумышленника

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Полиция Киевщины задержала 18-летнего злоумышленника, который напал на 88-летнего мужчину и его 64-летнего сына в Белой Церкви. Драгер показал 2.88 промилле алкоголя у нападавшего.

В Белой Церкви парень избил двух человек: полиция задержала злоумышленника

Полиция Киевской области задержала злоумышленника, напавшего на двух пожилых людей в Белой Церкви. Следователи открыли уголовное производство по факту хулиганства. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в Киевской области, передает УНН.

Детали

Правоохранители установили личность нападавшего. На его розыск были ориентированы все экипажи полиции Белоцерковщины.

Вскоре злоумышленника обнаружили патрульные полицейские и доставили в районное управление полиции.

Обидчиком оказался 18-летний местный молодой человек, который уже ранее попадал в поле зрения правоохранителей

- говорится в сообщении.

Потерпевшими оказались 88-летний мужчина и его 64-летний сын.

Полицейские задержали злоумышленника в процессуальном порядке.

Прибор Драгер показал 2.88 промилле содержания алкоголя.

Следователи, под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры, управления полиции Киевщины, начали досудебное расследование (ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Напомним

Апелляционный суд Киева усилил приговор 38-летнему киевлянину до пожизненного заключения с конфискацией имущества. Он признан виновным в убийстве, изнасиловании и разбое.

Нападали на пожилых людей: во Франковске задержали хулиганов: в Франковске задержали хулиганов03.03.24, 16:33 • 33967 просмотров

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киевская область
Белая Церковь