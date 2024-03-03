Нападали на пожилых людей: во Франковске задержали хулиганов: в Франковске задержали хулиганов
Киев • УНН
В Ивано-Франковске правоохранители задержали злоумышленников, которые наносили газовыми баллончиками вред прохожим, в том числе пожилым людям.
В Ивано-Франковске правоохранители задержали нападавших на одиноких прохожих, в частности людей пожилого возраста. Неизвестные наносили удары своим жертвам, используя при этом газовые баллончики. Об этом в воскресенье сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает УНН.
Правоохранители оперативно установили участников правонарушений и одну женщину - потерпевшую. Хулиганы доставлены в местное управление полиции и дают признательные показания
Также она сообщила, что совместно с руководством правоохранительных органов области провели совещание, на котором обсудили ситуацию по недопущению в области таких проявлений в будущем.
Ранее УНН сообщал, что полиция Прикарпатья начала уголовное производство по факту хулиганства в отношении молодых людей, которые в Ивано-Франковске занимаются избиением людей без причины.
Нападали на пожилых людей: во Франковске задержали хулиганов: в Франковске задержали хулиганов
В Ивано-Франковске правоохранители задержали злоумышленников, которые наносили газовыми баллончиками вред прохожим, в том числе пожилым людям.
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