Нападали на пожилых людей: во Франковске задержали хулиганов: в Франковске задержали хулиганов

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  161666 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  208565 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  186705 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  215237 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  230396 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  186029 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  167911 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  162837 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  175570 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  172751 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Нападали на пожилых людей: во Франковске задержали хулиганов: в Франковске задержали хулиганов

Нападали на пожилых людей: во Франковске задержали хулиганов: в Франковске задержали хулиганов

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 15:33  •  1384 просмотра

Read in English

В Ивано-Франковске правоохранители задержали злоумышленников, которые наносили газовыми баллончиками вред прохожим, в том числе пожилым людям.

В  Ивано-Франковске правоохранители задержали нападавших на одиноких прохожих, в частности людей пожилого возраста. Неизвестные наносили удары своим жертвам, используя при этом газовые баллончики. Об этом в воскресенье сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает УНН

Правоохранители оперативно установили участников правонарушений и одну женщину - потерпевшую. Хулиганы доставлены в местное управление полиции и дают признательные показания

- написала Онищук в соцсетях.

Также она сообщила, что совместно с руководством правоохранительных органов области провели совещание, на котором обсудили ситуацию по недопущению в области таких проявлений в будущем. 

Ранее УНН сообщал, что полиция Прикарпатья начала уголовное производство по факту хулиганства в отношении молодых людей, которые в Ивано-Франковске занимаются избиением людей без причины. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП
prykarpattiaПрикарпатье
ivano-frankovskИвано-Франковск
Нападали на літніх людей: у Франківську затримали хуліганів
Attacking the elderly: hooligans detained in Frankivsk
Новости по теме

Нападали на пожилых людей: во Франковске задержали хулиганов: в Франковске задержали хулиганов

В Ивано-Франковске правоохранители задержали злоумышленников, которые наносили газовыми баллончиками вред прохожим, в том числе пожилым людям.

Общество •   •  1384 просмотра
Нападали на пожилых людей: во Франковске задержали хулиганов: в Франковске задержали хулиганов

К первому сентября две подземные школы построят в Запорожье - Федоров

К 1 сентября в Запорожье построят две подземные школы, чтобы обеспечить безопасное образование для детей в условиях войны.

Общество •   •  2499 просмотра
К первому сентября две подземные школы построят в Запорожье - Федоров

Вчерашний удар рф по Одессе: погиб бывший заместитель комбрига 56 ОМБр

Бывший заместитель командира 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, его жена и их 7-месячная дочь погибли во время российской атаки на Одессу.

Война •   •  9696 просмотра
Вчерашний удар рф по Одессе: погиб бывший заместитель комбрига 56 ОМБр

Спецпредставитель Китая посетил москву в рамках "тура" по обсуждению войны в Украине

Специальный представитель Китая по вопросам Евразии встретился в москве с заместителем главы мида рф, чтобы обсудить урегулирование войны в Украине. После чего он посетит Польшу, Украину и Германию.

Политика •   •  12254 просмотра
Спецпредставитель Китая посетил москву в рамках "тура" по обсуждению войны в Украине

Атака рф на Одессу 23 февраля: в больнице умерла одна из пострадавших

61-летняя женщина, которая получила ранения во время атаки рф на Одессу 23 февраля, умерла в больнице.

Общество •   •  16243 просмотра
Атака рф на Одессу 23 февраля: в больнице умерла одна из пострадавших

Канада объявила о новых санкциях против россии из-за смерти Навального

Канада объявила о новых санкциях против шести российских чиновников в ответ на смерть Алексея Навального.

Новости Мира •   •  12036 просмотра
Канада объявила о новых санкциях против россии из-за смерти Навального

рф распространяет фейк об "эвакуации" госслужащих из Херсона - Центр противодействия дезинформации

россия распространяет фейковые новости об эвакуации государственных служащих из Херсона перед якобы наступлением, чтобы усилить панику.

Война •   •  15634 просмотра
рф распространяет фейк об "эвакуации" госслужащих из Херсона - Центр противодействия дезинформации

Ракетный удар рф по Курахово в Донецкой области: количество раненых увеличилось до 16

В результате российского ракетного удара по городу Курахово Донецкой области ранения получили 16 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Война •   •  17071 просмотра
Ракетный удар рф по Курахово в Донецкой области: количество раненых увеличилось до 16

Наезд на пешеходов в Польше: среди пострадавших - шестеро украинцев

Автомобиль въехал в толпу в Щецине, Польша, ранив 20 человек, в том числе 6 украинцев. 33-летний водитель, который 4 года проходил психиатрическое лечение, был обвинен в покушении на убийство и побеге с места преступления.

Новости Мира •   •  15749 просмотра
Наезд на пешеходов в Польше: среди пострадавших - шестеро украинцев

Последствия вчерашней атаки рф на Одессу: спасатели ищут под завалами еще двух маленьких детей

Спасатели ищут еще двух маленьких детей под завалами после российской атаки на Одессу, которая унесла жизни уже 10 человек, в том числе 3 детей.

Общество •   •  20356 просмотра
Последствия вчерашней атаки рф на Одессу: спасатели ищут под завалами еще двух маленьких детей