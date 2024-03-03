Нападали на літніх людей: у Франківську затримали хуліганів
Київ • УНН
В Івано-Франківську правоохоронці затримали зловмисників, які завдавали газовими балончиками шкоди перехожим, у тому числі літнім людям.
В Івано-Франківську правоохоронці затримали нападників на одиноких перехожих, зокрема людей літнього віку. Невідомі завдавали ударів своїм жертвам, використочуючи при цьому газові балончики. Про це у неділю повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає УНН.
Правоохоронці оперативно встановили учасників правопорушень та одну жінку - потерпілу. Хулігани доставлені до місцевого управління поліції та дають визнавальні покази
Також вона повідомила, що спільно з керівництвом правоохоронних органів області провели нараду, на якій обговорили ситуацію щодо недопущення в області таких проявів в майбутньому.
Раніше УНН повідомляв, що поліція Прикарпаття розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства відносно молодиків, які у Івано-Франківську займаються побиттям людей без причини.