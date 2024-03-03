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Побиття людей "псевдоскінхедами" у Івано-Франківську: поліція почала провадження

Київ • УНН

 • 32175 перегляди

Поліція Івано-Франківської області відкрила кримінальне провадження через відео, на якому невідомі особи б'ють і застосовують газові балончики проти випадкових перехожих.

Побиття людей "псевдоскінхедами" у Івано-Франківську: поліція почала провадження

Поліція Прикарпаття розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства відносно молодиків, які у Івано-Франківську займаються побиттям людей без причини. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає УНН.

Деталі

"Під час моніторингу соціальних мереж, поліцейські виявили відео на якому невідомі особи вчиняють протиправні дії до мешканців Івано-Франківська, зокрема літніх людей. На відео правопорушники завдавали випадковим перехожим тілесних ушкоджень, а також застосовували газові балончики. За допомогою до правоохоронців ніхто не звертався, жодних звернень до поліцейських також не надходило", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліція Прикарпаття розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці перевіряють викладену в мережі інформацію щодо побиття пересічних людей, встановлюють потерпілих осіб та всіх причетних до хуліганських дій. Слідчі дії тривають.

Контекст

Місцеві пабліки повідомляли, що у Франківську з'явилася "банда" "псевдоскінхедів", яка займається побиттям людей без причини. Вони знімають все це на відео та публікують у своїх закритих каналах.

Повідомляється, що переважно вони "працюють" на БАМі (район у Івано-Франківську - ред.).

Нагадаємо

У Києві чоловік перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння стріляв з балкона багатоповерхівки. У нього вдома було виявлено пістолет травматичної дії, набої та стріляні гільзи.

Павло Башинський

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