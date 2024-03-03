Избиение людей "псевдоскинхедами" в Ивано-Франковске: полиция начала производство
Киев • УНН
Полиция Ивано-Франковской области открыла уголовное производство из-за видео, на котором неизвестные лица бьют и применяют газовые баллончики против случайных прохожих.
Полиция Прикарпатья начала уголовное производство по факту хулиганства в отношении молодых людей, которые в Ивано-Франковске занимаются избиением людей без причины. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает УНН.
Детали
"Во время мониторинга социальных сетей, полицейские обнаружили видео на котором неизвестные лица совершают противоправные действия к жителям Ивано-Франковска, в частности пожилых людей. На видео правонарушители наносили случайным прохожим телесные повреждения, а также применяли газовые баллончики. За помощью к правоохранителям никто не обращался, никаких обращений к полицейским также не поступало", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция Прикарпатья начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители проверяют изложенную в сети информацию об избиении рядовых людей, устанавливают пострадавших лиц и всех причастных к хулиганским действиям. Следственные действия продолжаются.
Контекст
Местные паблики сообщали, что во Франковске появилась "банда" "псевдоскинхедов", которая занимается избиением людей без причины. Они снимают все это на видео и публикуют в своих закрытых каналах.
Сообщается, что преимущественно они "работают" на БАМе (район в Ивано-Франковске - ред.).
Напомним
В Киеве мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения стрелял с балкона многоэтажки. У него дома был обнаружен пистолет травматического действия, патроны и стреляные гильзы.
Избиение людей "псевдоскинхедами" в Ивано-Франковске: полиция начала производство
Полиция Ивано-Франковской области открыла уголовное производство из-за видео, на котором неизвестные лица бьют и применяют газовые баллончики против случайных прохожих.
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