Избиение людей "псевдоскинхедами" в Ивано-Франковске: полиция начала производство

Полиция Прикарпатья начала уголовное производство по факту хулиганства в отношении молодых людей, которые в Ивано-Франковске занимаются избиением людей без причины. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает УНН.

Детали

"Во время мониторинга социальных сетей, полицейские обнаружили видео на котором неизвестные лица совершают противоправные действия к жителям Ивано-Франковска, в частности пожилых людей. На видео правонарушители наносили случайным прохожим телесные повреждения, а также применяли газовые баллончики. За помощью к правоохранителям никто не обращался, никаких обращений к полицейским также не поступало", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция Прикарпатья начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проверяют изложенную в сети информацию об избиении рядовых людей, устанавливают пострадавших лиц и всех причастных к хулиганским действиям. Следственные действия продолжаются.

Контекст

Местные паблики сообщали, что во Франковске появилась "банда" "псевдоскинхедов", которая занимается избиением людей без причины. Они снимают все это на видео и публикуют в своих закрытых каналах.

Сообщается, что преимущественно они "работают" на БАМе (район в Ивано-Франковске - ред.).

Напомним

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