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У Берліні поліція проводить операцію проти ліворадикального терористичного угруповання

Київ • УНН

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Німецька поліція активізувала пошуки двох інших підозрюваних членів ультралівого угруповання RAF після того, як минулого тижня заарештувала одного з них у Берліні.

У Берліні поліція проводить операцію проти ліворадикального терористичного угруповання

Німецька поліція активізує операції, щоб отримати в руки двох останніх членів ультралівого угруповання RAF, яке вбило близько тридцяти людей у період з 1971 по 1991 років. Минулого тижня в квартирі в Берліні-Кройцберг заарештували підозрювану терористку RAF Даніелу Клетте.

Зараз тривають пошуки її підозрюваних спільників Ернста-Фолькера Штауба та Буркхарда Гарвега, передає УНН із посиланням на Rundfunk Berlin-Brandenburg.

Деталі

Поліція Берліна активізувала пошуки підозрюваних колишніх терористів РАФ, у рамках чого сьогодні вранці обшукала ще квартиру розташовану на Корінфштрассе у берлінському районі Фрідріхсхайн. За повідомленням Державного відомства кримінальних розслідувань, підозрювані поки що не затримані.

У квартирі нікого не знайшли, отже, не було ніякого арешту або чогось іншого

- сказала речниця відомства.

Контекст

Зазначений пошук став наслідком арешту 27 лютого в Берліні колишньої ймовірної членкині RAF, 65-річної Даніели Клетте. Її розшукували разом з двома ймовірними спільниками колишньої жорстокої лівої групи, яка розпалася в 1998 році, Буркхардом Гарвегом і Ернстом-Фолькером Штаубом, які досі переховуються від правосуддя. За даними поліції, вони, найімовірніше, перебувають у столиці Німеччини або поблизу неї.

Доповнення

Розшукуваний колишній терорист RAF Буркхард Гарвег жив у автофургоні на земельній ділянці в берлінському районі Фрідріхсхайн, - 130 поліцейських обшукували цю територію. Було заарештовано десять осіб для перевірки їхніх документів. Затримані, як повідомляється, не чинили жодного опору.

Крім того, "з високим ступенем вірогідності встановлено місце проживання Буркхарда Гарвега"

 - повідомило регіональне управління кримінальної поліції Нижньої Саксонії.

Довідково

Фракцію Червоної Армії (RAF) заснували Андреас Баадер, Ульріке Майнхоф, Гудрун Енслін та інші. Група здійснила вибухи, понад 30 вбивств, викрадення людей і пограбування банків. Дії були спрямовані проти людей та установ, яких вони вважали представниками капіталістичної, імперіалістичної системи.

Асоційовані терористи поділяються на три покоління: тоді як перше покоління спрямувало свої дії на знищення "державного апарату правління", друге покоління зосередило зусилля переважно на шантажі, - для спроби звільнення вже ув'язнених терористів RAF.

Поки RAF не було розформовано в 1998 році, цілеспрямовані спроби вбивства представниками третього покоління були в основному спрямовані проти важливих діячів бізнесу та політики.

Під час активного терористичного періоду третього покоління були вбиті тодішній керівник Deutsche Bank Альфред Геррхаузен (1989) і керівник Treuhand Детлев Карстен Рохведдер (1991).

Даніела Клетте та двоє її ймовірних спільників перебувають у розшуку з 1990-х років, частково через їхню ймовірну участь у крайньому лівому угрупованні, а частково через пограбування з кінця 1990-х років і надалі. Пограбування, які, на думку слідства, тривали до останнього часу, були спрямовані на забезпечення способу життя трійці в бігах.

Берлін підтвердив перехоплення розмови німецьких офіцерів про TAURUS 02.03.24, 20:22 • 101791 перегляд

Нагадаємо

Британська розвідка попередила членів парламенту про зростаючу терористичну загрозу у Великобританії через перехоплені розмови екстремістів і ризик скоординованих атак або атак "вовків-одинаків".

Верховний суд Іспанії відкрив справу про тероризм проти колишнього очільника Каталонії Карлеса Пучдемона у зв'язку з діями сепаратистського угруповання Tsunami Democràtic у 2019 році.

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