В Берлине полиция проводит операцию против леворадикальной террористической группировки

Немецкая полиция активизирует операции, чтобы получить в руки двух последних членов ультралевой группировки RAF, которая убила около тридцати человек в период с 1971 по 1991 годов. На прошлой неделе в квартире в Берлине-Кройцберг арестовали подозреваемую террористку RAF Даниэлу Клетте.

Сейчас продолжаются поиски ее подозреваемых сообщников Эрнста-Фолькера Штауба и Буркхарда Гарвега, передает УНН с ссылкой на Rundfunk Berlin-Brandenburg.

Детали

Полиция Берлина активизировала поиски подозреваемых бывших террористов РАФ, в рамках чего сегодня утром обыскала еще квартиру расположенную на Коринфштрассе в берлинском районе Фридрихсхайн. По сообщению Государственного ведомства уголовных расследований, подозреваемые пока не задержаны.

В квартире никого не нашли, следовательно, не было никакого ареста или чего-то другого - сказала пресс-секретарь ведомства.

Контекст

Указанный поиск стал следствием ареста 27 февраля в Берлине бывшего предполагаемого члена RAF, 65-летней Даниэлы Клетте. Ее разыскивали вместе с двумя вероятными сообщниками бывшей жестокой левой группы, которая распалась в 1998 году, Буркхардом Гарвегом и Эрнстом-Фолькером Штаубом, которые до сих пор скрываются от правосудия. По данным полиции, они, вероятнее всего, находятся в столице Германии или вблизи нее.

Дополнение

Разыскиваемый бывший террорист RAF Буркхард Харвег жил в автофургоне на земельном участке в берлинском районе Фридрихсхайн, - 130 полицейских обыскивали эту территорию. Было арестовано десять человек для проверки их документов. Задержанные, как сообщается, не оказали никакого сопротивления.

Кроме того, "с высокой степенью вероятности установлено место жительства Буркхарда Гарвега" - сообщило региональное управление криминальной полиции Нижней Саксонии.

Справочно

Фракцию Красной Армии (RAF) основали Андреас Баадер, Ульрике Майнхоф, Гудрун Энслин и другие. Группа совершила взрывы, более 30 убийств, похищения людей и ограбления банков. Действия были направлены против людей и учреждений, которых они считали представителями капиталистической, империалистической системы.

Ассоциированные террористы делятся на три поколения: в то время как первое поколение направило свои действия на уничтожение "государственного аппарата правления", второе поколение сосредоточило усилия преимущественно на шантаже, - для попытки освобождения уже заключенных террористов RAF.

Пока RAF не был расформирован в 1998 году, целенаправленные попытки убийства представителями третьего поколения были в основном направлены против важных деятелей бизнеса и политики.

Во время активного террористического периода третьего поколения были убиты тогдашний руководитель Deutsche Bank Альфред Геррхаузен (1989) и руководитель Treuhand Детлев Карстен Рохведдер (1991).

Даниэла Клетте и двое ее предполагаемых сообщников находятся в розыске с 1990-х годов, частично из-за их предполагаемого участия в крайне левой группировке, а частично из-за ограблений с конца 1990-х годов и в дальнейшем. Ограбления, которые, по мнению следствия, продолжались до последнего времени, были направлены на обеспечение образа жизни троицы в бегах.

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