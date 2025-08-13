Тисяча дронів вже доставлена українським військовим через систему DOT-Chain Defence
Київ • УНН
Перша тисяча FPV-дронів, замовлених через систему DOT-Chain Defence, вже доставлена військовим на Донецькому, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках. 12 бригад сформували 43 замовлення на майже 7 тисяч дронів загальною вартістю понад 245 млн грн.
Він зазначив, що на початку місяця підписав наказ про повноцінний запуск системи. Внаслідок цього за два тижні маркетплейс почав давати результат.
Глава уряду також зазначив, що в Міноборони працюють над тим, щоб максимально скоротити час між замовленням і доставкою.
Один з найкращих результатів — доставка за 6 днів. Це — реальні зміни, які рятують життя і підвищують ефективність на полі бою. Продовжуємо розвивати систему DOT-Chain Defence і масштабувати її
Довідково
У DOT-Chain Defence військові самостійно обирають типи та кількість необхідних їм дронів за кошти Агенції оборонних закупівель. Також АОЗ бере на себе більшу частину процесу забезпечення – від укладання контрактів з виробниками до оплати та логістики.
У Міноборони пояснили, що для користувачів це нагадуватиме звичайний онлайн-магазин. Тільки замість побутової техніки або смартфонів - дрони. Особливу увагу було приділено безпеці даних. Система пройшла сертифікацію відповідно до КСЗІ (український стандарт) та NIST RFM (міжнародний стандарт США). Державний оператор тилу, як її розробник, – ISO 27001 (міжнародний стандарт ЄС).