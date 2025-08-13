Тисяча дронів вже доставлена українським військовим через систему DOT-Chain Defence

Військовим на різних напрямках вже доставлено першу тисячу дронів, замовлених через систему DOT-Chain Defence. Загалом наразі 12 бригад сформували 43 замолення на майже 7 тисяч дронів загальною вартістю понад 245 мільйонів гривень, пише УНН з посиланням на Міністерство оборони.

Перша тисяча FPV-дронів, замовлених через систему DOT-Chain Defence, вже доставлена військовим на Донецькому, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що на початку місяця підписав наказ про повноцінний запуск системи. Внаслідок цього за два тижні маркетплейс почав давати результат.

12 бригад сформували 43 замовлення на майже 7 тисяч дронів загальною вартістю понад 245 млн грн - повідомив Шмигаль.

Глава уряду також зазначив, що в Міноборони працюють над тим, щоб максимально скоротити час між замовленням і доставкою.

Один з найкращих результатів — доставка за 6 днів. Це — реальні зміни, які рятують життя і підвищують ефективність на полі бою. Продовжуємо розвивати систему DOT-Chain Defence і масштабувати її - підсумував міністр оборони.

Довідково

У DOT-Chain Defence військові самостійно обирають типи та кількість необхідних їм дронів за кошти Агенції оборонних закупівель. Також АОЗ бере на себе більшу частину процесу забезпечення – від укладання контрактів з виробниками до оплати та логістики.

У Міноборони пояснили, що для користувачів це нагадуватиме звичайний онлайн-магазин. Тільки замість побутової техніки або смартфонів - дрони. Особливу увагу було приділено безпеці даних. Система пройшла сертифікацію відповідно до КСЗІ (український стандарт) та NIST RFM (міжнародний стандарт США). Державний оператор тилу, як її розробник, – ISO 27001 (міжнародний стандарт ЄС).