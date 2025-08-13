$41.430.02
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
15:45 • 17258 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
14:07 • 21938 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 27530 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 62015 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 66523 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 124802 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 58854 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 105147 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 34696 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
Тисяча дронів вже доставлена українським військовим через систему DOT-Chain Defence

Київ • УНН

 • 404 перегляди

Перша тисяча FPV-дронів, замовлених через систему DOT-Chain Defence, вже доставлена військовим на Донецькому, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках. 12 бригад сформували 43 замовлення на майже 7 тисяч дронів загальною вартістю понад 245 млн грн.

Тисяча дронів вже доставлена українським військовим через систему DOT-Chain Defence

Військовим на різних напрямках вже доставлено першу тисячу дронів, замовлених через систему DOT-Chain Defence. Загалом наразі 12 бригад сформували 43 замолення на майже 7 тисяч дронів загальною вартістю понад 245 мільйонів гривень, пише УНН з посиланням на Міністерство оборони.

Перша тисяча FPV-дронів, замовлених через систему DOT-Chain Defence, вже доставлена військовим на Донецькому, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках 

- повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що на початку місяця підписав наказ про повноцінний запуск системи. Внаслідок цього за два тижні маркетплейс почав давати результат.

12 бригад сформували 43 замовлення на майже 7 тисяч дронів загальною вартістю понад 245 млн грн 

- повідомив Шмигаль.

Глава уряду також зазначив, що в Міноборони працюють над тим, щоб максимально скоротити час між замовленням і доставкою.

Один з найкращих результатів — доставка за 6 днів. Це — реальні зміни, які рятують життя і підвищують ефективність на полі бою. Продовжуємо розвивати систему DOT-Chain Defence і масштабувати її 

- підсумував міністр оборони.

Довідково

У DOT-Chain Defence військові самостійно обирають типи та кількість необхідних їм дронів за кошти Агенції оборонних закупівель. Також АОЗ бере на себе більшу частину процесу забезпечення – від укладання контрактів з виробниками до оплати та логістики.

У Міноборони пояснили, що для користувачів це нагадуватиме звичайний онлайн-магазин. Тільки замість побутової техніки або смартфонів - дрони. Особливу увагу було приділено безпеці даних. Система пройшла сертифікацію відповідно до КСЗІ (український стандарт) та NIST RFM (міжнародний стандарт США). Державний оператор тилу, як її розробник, – ISO 27001 (міжнародний стандарт ЄС).

Павло Зінченко

ВійнаТехнології
Міністерство оборони України
Україна
Денис Шмигаль
Донецьк
Запоріжжя
Херсон
Харків