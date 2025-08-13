Тысяча дронов уже доставлена украинским военным через систему DOT-Chain Defence

Военным на разных направлениях уже доставлена первая тысяча дронов, заказанных через систему DOT-Chain Defence. В общей сложности на данный момент 12 бригад сформировали 43 заказа на почти 7 тысяч дронов общей стоимостью более 245 миллионов гривен, пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны.

Первая тысяча FPV-дронов, заказанных через систему DOT-Chain Defence, уже доставлена военным на Донецком, Запорожском, Харьковском и Херсонском направлениях - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что в начале месяца подписал приказ о полноценном запуске системы. В результате за две недели маркетплейс начал давать результат.

12 бригад сформировали 43 заказа на почти 7 тысяч дронов общей стоимостью более 245 млн грн - сообщил Шмыгаль.

Глава правительства также отметил, что в Минобороны работают над тем, чтобы максимально сократить время между заказом и доставкой.

Один из лучших результатов — доставка за 6 дней. Это — реальные изменения, которые спасают жизни и повышают эффективность на поле боя. Продолжаем развивать систему DOT-Chain Defence и масштабировать ее - подытожил министр обороны.

Справочно

В DOT-Chain Defence военные самостоятельно выбирают типы и количество необходимых им дронов за средства Агентства оборонных закупок. Также АОЗ берет на себя большую часть процесса обеспечения – от заключения контрактов с производителями до оплаты и логистики.

В Минобороны пояснили, что для пользователей это будет напоминать обычный онлайн-магазин. Только вместо бытовой техники или смартфонов - дроны. Особое внимание было уделено безопасности данных. Система прошла сертификацию в соответствии с КСЗИ (украинский стандарт) и NIST RFM (международный стандарт США). Государственный оператор тыла, как ее разработчик, – ISO 27001 (международный стандарт ЕС).