Туреччину сколихнув новий землетрус, поштовхи відчули на відстані майже 500 км

$41.350.00
48.130.00
ukenru
06:34 • 8706 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
05:47 • 15275 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 37865 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 55697 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 81845 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 70768 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 49830 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 54047 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 70588 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36676 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.6м/с
39%
756мм
Популярнi новини
Нічна атака на Київ: серед загиблих дитина, ще 18 людей постраждали (фото)7 вересня, 01:43 • 22937 перегляди
У Києві через ворожий обстріл постраждала вагітна жінка - Кличко7 вересня, 01:55 • 16354 перегляди
Жінка померла в укритті Києва під час нічної атаки7 вересня, 02:43 • 18133 перегляди
росія масовано атакувала дронами Київщину: є постраждала, пошкоджені будинки, загинули коні7 вересня, 03:40 • 16816 перегляди
Через атаку рф в одному з районів Києва масштабна пожежа і сильне задимлення05:02 • 10207 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 81844 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 70768 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 70588 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 49923 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 72640 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Кременчук
Кривий Ріг
Одеса
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto08:47 • 1726 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 16035 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 49012 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 103402 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 46393 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
E-6 Mercury
Детонатор

Туреччину сколихнув новий землетрус, поштовхи відчули на відстані майже 500 км

Київ • УНН

 • 56 перегляди

У турецькій провінції Балікесір стався землетрус магнітудою 4,9. Поштовхи відчувалися також в Ізмірі та Стамбулі.

Туреччину сколихнув новий землетрус, поштовхи відчули на відстані майже 500 км

У турецькій провінції Балікесір стався доволі потужний землетрус магнітудою 4,9.

Передає УНН із посиланням на Anadolu Ajansı та Doğruhaber.

Деталі

О 12:35 в районі Синдирги міста Баликесір стався землетрус магнітудою 4,9.

Також, згідно з інформацією на веб-сайті Управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), землетрус магнітудою 4,9 було зафіксовано з епіцентром у Синдирги.

Підземні поштовхи, за даними Doğruhaber, також відчувалися в Ізмірі та Стамбулі.

Нагадаємо

На минулому тижні сталов відомо про землетрус магнітудою 6,0 у Афганістані.

Станом на ранок 2 вересня, кількість загиблих внаслідок землетрусу в Афганістані зросла до 1124 осіб. Ввечері того ж дня сталов відомо про загибель понад 1400 людей та руйнування 5400 будинків. Уражена землетрусом територія Афганістана знаходиться у місці передгір'я Гімалаїв та Гіндукуш. Це сейсмічно активна зона.

Ігор Тележніков

Новини СвітуПогода та довкілля
Афганістан
Стамбул
Туреччина