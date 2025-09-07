Туреччину сколихнув новий землетрус, поштовхи відчули на відстані майже 500 км
Київ • УНН
У турецькій провінції Балікесір стався землетрус магнітудою 4,9. Поштовхи відчувалися також в Ізмірі та Стамбулі.
Передає УНН із посиланням на Anadolu Ajansı та Doğruhaber.
Деталі
О 12:35 в районі Синдирги міста Баликесір стався землетрус магнітудою 4,9.
Також, згідно з інформацією на веб-сайті Управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), землетрус магнітудою 4,9 було зафіксовано з епіцентром у Синдирги.
Підземні поштовхи, за даними Doğruhaber, також відчувалися в Ізмірі та Стамбулі.
Нагадаємо
На минулому тижні сталов відомо про землетрус магнітудою 6,0 у Афганістані.
Станом на ранок 2 вересня, кількість загиблих внаслідок землетрусу в Афганістані зросла до 1124 осіб. Ввечері того ж дня сталов відомо про загибель понад 1400 людей та руйнування 5400 будинків. Уражена землетрусом територія Афганістана знаходиться у місці передгір'я Гімалаїв та Гіндукуш. Це сейсмічно активна зона.