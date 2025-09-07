Турцию сотрясло новое землетрясение, толчки ощущались на расстоянии почти 500 км
Киев • УНН
В турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,9. Толчки ощущались также в Измире и Стамбуле.
Передает УНН со ссылкой на Anadolu Ajansı и Doğruhaber.
В 12:35 в районе Сындыргы города Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,9.
Также, согласно информации на веб-сайте Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано с эпицентром в Сындыргы.
Подземные толчки, по данным Doğruhaber, также ощущались в Измире и Стамбуле.
Напомним
На прошлой неделе стало известно о землетрясении магнитудой 6,0 в Афганистане.
По состоянию на утро 2 сентября, число погибших в результате землетрясения в Афганистане возросло до 1124 человек. Вечером того же дня стало известно о гибели более 1400 человек и разрушении 5400 домов. Пораженная землетрясением территория Афганистана находится в предгорьях Гималаев и Гиндукуша. Это сейсмически активная зона.