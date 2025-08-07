$41.610.07
Ексклюзив
14:11 • 8516 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
12:15 • 42422 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55 • 44988 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 65668 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 92660 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 66052 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 44033 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 44558 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 56130 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55839 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Туреччина знову готова виступити посередником у перемовинах між рф та Україною

Київ • УНН

 • 686 перегляди

Міністри закордонних справ Туреччини та рф обговорили війну в Україні та переговори. Анкара підтвердила готовність бути посередником у врегулюванні миру.

Туреччина знову готова виступити посередником у перемовинах між рф та Україною

У середу між міністрами закордонних справ Туреччини та рф відбулася телефонна розмова, в якій ключовою темою стала повномасштабна війна росії проти України та можливість відновлення переговорного процесу. Анкара наголосила на своїй ролі як активного посередника.

Про це повідомляє УНН із посиланням на турецьке видання Yeni Safak.

Деталі

Під час розмови Хакан Фідан підкреслив важливість підтримки політичного діалогу між сторонами конфлікту. За його словами, Туреччина готова докладати зусиль, аби сприяти поверненню до переговорів і налагодженню каналів комунікації між москвою і Києвом.

Анкара залишається відкритою для ролі посередника у врегулюванні української кризи

- наголосили в МЗС Туреччини. 

Розмова між Фіданом і лавровим відбулася на тлі спроб Анкари зберегти баланс у відносинах як із Києвом, так і з москвою, попри триваючу агресію росії та міжнародні санкції.

Ердоган незабаром відвідає Київ: названо лейтмотив візиту05.08.25, 00:17 • 8182 перегляди

Вероніка Марченко

Політика
Туреччина
Україна
Київ