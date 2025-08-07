Туреччина знову готова виступити посередником у перемовинах між рф та Україною
Київ • УНН
Міністри закордонних справ Туреччини та рф обговорили війну в Україні та переговори. Анкара підтвердила готовність бути посередником у врегулюванні миру.
У середу між міністрами закордонних справ Туреччини та рф відбулася телефонна розмова, в якій ключовою темою стала повномасштабна війна росії проти України та можливість відновлення переговорного процесу. Анкара наголосила на своїй ролі як активного посередника.
Про це повідомляє УНН із посиланням на турецьке видання Yeni Safak.
Деталі
Під час розмови Хакан Фідан підкреслив важливість підтримки політичного діалогу між сторонами конфлікту. За його словами, Туреччина готова докладати зусиль, аби сприяти поверненню до переговорів і налагодженню каналів комунікації між москвою і Києвом.
Анкара залишається відкритою для ролі посередника у врегулюванні української кризи
Розмова між Фіданом і лавровим відбулася на тлі спроб Анкари зберегти баланс у відносинах як із Києвом, так і з москвою, попри триваючу агресію росії та міжнародні санкції.
Ердоган незабаром відвідає Київ: названо лейтмотив візиту05.08.25, 00:17 • 8182 перегляди