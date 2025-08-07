Турция снова готова выступить посредником в переговорах между рф и Украиной

$41.610.07
Эксклюзив
14:11 • 5670 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
12:15 • 35316 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 38592 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 62379 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 86361 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 64563 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 43145 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 44329 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 55980 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55788 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указов
7 августа, 05:55 • 44190 просмотра
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поезда
7 августа, 08:55 • 43256 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира
11:02 • 62716 просмотра
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа
11:42 • 15296 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцах
12:43 • 28244 просмотра
публикации
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке
13:59 • 11977 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 28788 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
12:15 • 35337 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11:55 • 38612 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 63398 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Фридрих Мерц
Марко Рубио
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Закарпатская область
Крым
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 63409 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм
6 августа, 10:39 • 120021 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ
6 августа, 07:07 • 130134 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ
6 августа, 05:58 • 122131 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"
4 августа, 15:58 • 133493 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Ми-8
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Турция снова готова выступить посредником в переговорах между рф и Украиной

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Министры иностранных дел Турции и рф обсудили войну в Украине и переговоры. Анкара подтвердила готовность быть посредником в урегулировании мира.

Турция снова готова выступить посредником в переговорах между рф и Украиной

В среду между министрами иностранных дел Турции и рф состоялся телефонный разговор, в котором ключевой темой стала полномасштабная война россии против Украины и возможность возобновления переговорного процесса. Анкара подчеркнула свою роль как активного посредника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкое издание Yeni Safak.

Во время разговора Хакан Фидан подчеркнул важность поддержания политического диалога между сторонами конфликта. По его словам, Турция готова прилагать усилия, чтобы способствовать возвращению к переговорам и налаживанию каналов коммуникации между москвой и Киевом.

Анкара остается открытой для роли посредника в урегулировании украинского кризиса

— подчеркнули в МИД Турции. 

Разговор между Фиданом и Лавровым состоялся на фоне попыток Анкары сохранить баланс в отношениях как с Киевом, так и с москвой, несмотря на продолжающуюся агрессию россии и международные санкции.

Эрдоган вскоре посетит Киев: назван лейтмотив визита05.08.25, 00:17 • 8182 просмотра

Вероника Марченко

политика
Турция
Украина
Киев