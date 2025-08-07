Турция снова готова выступить посредником в переговорах между рф и Украиной
Киев • УНН
Министры иностранных дел Турции и рф обсудили войну в Украине и переговоры. Анкара подтвердила готовность быть посредником в урегулировании мира.
В среду между министрами иностранных дел Турции и рф состоялся телефонный разговор, в котором ключевой темой стала полномасштабная война россии против Украины и возможность возобновления переговорного процесса. Анкара подчеркнула свою роль как активного посредника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкое издание Yeni Safak.
Во время разговора Хакан Фидан подчеркнул важность поддержания политического диалога между сторонами конфликта. По его словам, Турция готова прилагать усилия, чтобы способствовать возвращению к переговорам и налаживанию каналов коммуникации между москвой и Киевом.
Анкара остается открытой для роли посредника в урегулировании украинского кризиса
Разговор между Фиданом и Лавровым состоялся на фоне попыток Анкары сохранить баланс в отношениях как с Киевом, так и с москвой, несмотря на продолжающуюся агрессию россии и международные санкции.
