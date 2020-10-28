Туреччина продовжує боротьбу з карикатурами: тепер з Нідерландами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подав скаргу в турецьку прокуратуру на дії лідера ультраправої Партії свободи Нідерландів Герта Вілдерса, передає УНН з посиланням на Reuters.
Так, в суботу Вілдерс в своєму Twitter опублікував карикатуру із зображенням Ердогана і підписав його “терористом”. У понеділок він опублікував зображення потопаючого корабля з турецьким прапором.
“Прощай, Ердоган. Викиньте Туреччину з НАТО”, - написав він під зображенням.
Адвокати Ердогана подали позов до прокуратури Анкари у вівторок, заявивши, що турецькі суди мають юрисдикцію з цього питання, оскільки образи були направлені на адресу президента Туреччини.
Юристи при цьому заявили, що коментарі Вілдерса не можна розглядати як свободу вираження думок і що Вілдерс націлився на “честь, гідність, характер і репутацію Ердогана”.
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте втрутився у ситуацію і назвав позов неприйнятним.
“У мене є послання президенту Ердогану, і воно дуже просте. У Нідерландах ми вважаємо свободу слова одним з найбільш поціновуваних прав, в тому числі карикатури, в тому числі із зображеннями політиків”, - заявив він.
Як повідомляв УНН, раніше влада Туреччини відреагувала на публікацію карикатури на президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у французькому сатиричному журналі Charlie Hebdo. На карикатурі напівроздягнений турецький лідер сидить у кріслі, в одній руці він тримає відкриту банку з напоєм, іншою задирає одяг офіціантки в хіджабі.
Карикатура з’явилася на тлі скандалу, що розгорівся в останні дні конфлікту Туреччини та Франції. Поштовхом для нього стала промова президента Франції Еммануеля Макрона, яку він виголосив у зв’язку з убивством під Парижем вчителя Самюеля Паті.
Макрон назвав інцидент “ісламістським терактом” і заявив про необхідність боротися з політичним ісламізмом у французьких школах, держустановах, культурних товариствах, релігійних громадах і мечетях. У відповідь Ердоган запропонував Макрона “перевірити свою психіку”.
Конфлікт продовжив розростатися, Франція відкликала свого посла з Анкари, а Ердоган закликав громадян Туреччини відмовитися від французьких товарів.