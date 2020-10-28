Туреччина продовжує боротьбу з карикатурами: тепер з Нідерландами

ukru
18:42 • 8328 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 25329 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

14:10 • 60548 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 104920 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 112362 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 113963 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 146234 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124480 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124274 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123660 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 76556 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 88318 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 103361 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 102125 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 77922 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 58969 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 77922 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 65610 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 146232 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 113681 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 43609 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 52773 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 106260 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 124698 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 124186 перегляди
Актуальне
Туреччина продовжує боротьбу з карикатурами: тепер з Нідерландами

Туреччина продовжує боротьбу з карикатурами: тепер з Нідерландами

Київ • УНН

 • 12075 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подав скаргу в турецьку прокуратуру на дії лідера ультраправої Партії свободи Нідерландів Герта Вілдерса, передає УНН з посиланням на Reuters.

Так, в суботу Вілдерс в своєму Twitter опублікував карикатуру із зображенням Ердогана і підписав його “терористом”. У понеділок він опублікував зображення потопаючого корабля з турецьким прапором.

“Прощай, Ердоган. Викиньте Туреччину з НАТО”, - написав він під зображенням.

Адвокати Ердогана подали позов до прокуратури Анкари у вівторок, заявивши, що турецькі суди мають юрисдикцію з цього питання, оскільки образи були направлені на адресу президента Туреччини.

Юристи при цьому заявили, що коментарі Вілдерса не можна розглядати як свободу вираження думок і що Вілдерс націлився на “честь, гідність, характер і репутацію Ердогана”.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте втрутився у ситуацію і назвав позов неприйнятним.

“У мене є послання президенту Ердогану, і воно дуже просте. У Нідерландах ми вважаємо свободу слова одним з найбільш поціновуваних прав, в тому числі карикатури, в тому числі із зображеннями політиків”, - заявив він.

Як повідомляв УНН, раніше влада Туреччини відреагувала на публікацію карикатури на президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у французькому сатиричному журналі Charlie Hebdo. На карикатурі напівроздягнений турецький лідер сидить у кріслі, в одній руці він тримає відкриту банку з напоєм, іншою задирає одяг офіціантки в хіджабі.

Карикатура з’явилася на тлі скандалу, що розгорівся в останні дні конфлікту Туреччини та Франції. Поштовхом для нього стала промова президента Франції Еммануеля Макрона, яку він виголосив у зв’язку з убивством під Парижем вчителя Самюеля Паті.

Макрон назвав інцидент “ісламістським терактом” і заявив про необхідність боротися з політичним ісламізмом у французьких школах, держустановах, культурних товариствах, релігійних громадах і мечетях. У відповідь Ердоган запропонував Макрона “перевірити свою психіку”.

Конфлікт продовжив розростатися, Франція відкликала свого посла з Анкари, а Ердоган закликав громадян Туреччини відмовитися від французьких товарів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92